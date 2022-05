Łóżko niekoniecznie musi się kojarzyć z technologicznym cudeńkiem. Ale może – tak przynajmniej twierdzi Xiaomi, którego najnowszym sprzętem do systemu smart home jest właśnie „inteligentne” łóżko: 8H Feel Leather Smart Electric Bed X Pro.

Inteligentne łóżko Xiaomi: 8H Feel Leather Smart Electric Bed X Pro

Zanim przejdę do tego, dlaczego jest to łóżko „inteligentne”, skupmy się na jego podstawowej funkcji. Otóż dzięki zintegrowanym silniczkom umożliwia ono regulację kąta oparcia pleców i nóg. Zakres tego pierwszego wynosi 0-60 stopni, a drugiego – 0-40 stopni. W ten sposób Xiaomi 8H Feel Leather Smart Electric Bed X Pro pozwala na zmianę pozycji tak, by równie wygodnie się spało, jak i czytało czy oglądało filmy.

Skoro „Electric” z nazwy mamy już wyjaśnione, to przejdźmy do „Smart”. Otóż łóżko zostało wyposażone w czujniki, które wespół z algorytmami sztucznej inteligencji są w stanie monitorować jakość snu, poprzez obserwację tętna, oddechu i ruchów ciała. Wszystkie dane przesyła do aplikacji na telefon. Na tym jednak nie koniec: cacko marki Xiaomi samodzielnie wykrywa również chrapanie i – aby mu zapobiec – automatycznie dostosowuje kąt oparcia pleców i głowy.

Idźmy dalej: „Leather”, ponieważ łóżko zostało obite włoską skórą (dostępną w dwóch wariantach kolorystycznych: szarym i pomarańczowym). Producent zadbał też o materace o różnym stopniu twardości, duży udźwig (do 600 kg) oraz stosunkowo cichą pracę – to tak dla wyjaśnienia dopisku „Pro”. Zastanawiasz się, ile za to wszystko trzeba zapłacić? Łóżko Xiaomi kosztuje 6399 juanów, czyli około 4500 złotych.

Źródło: Xiaomi Youpin, NotebookCheck, Gizmochina