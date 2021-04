Od premiery gry Hitman III minęło zaledwie trzy miesiące, a już dowiadujemy się, że studio IO Interactive pracuje nad grą, która ma być przeznaczona stricte dla Microsoftu.

IO Interactive — studio pracuje nad trzecią grą

Trzeba przyznać, że dla IO Interactive zapowiada się naprawdę ciekawy, a zarazem pełen pracy rok. Studio bowiem, wciąż musi rozwijać swoją kultową markę Hitman, ale również swego czasu zapowiedziało, że ma planach osobną grę o agencie 007. Jak się jednak okazuje, nie są to jedyne projekty, nad którymi pracuje studio, bowiem jak poinformował Windows Central oraz Eurogamer, studio pracuje nad grą z gatunku fantasy.

Bardzo możliwe, że gra nie trafi na konsole SONY

W raporcie przedstawionym przez Windows Central czytamy, że studio przygotowuje grę dla Microsoftu, co może oznaczać, że produkcja trafi wyłącznie na PC oraz konsole Xbox Series X/S. A co wiemy na temat samej gry? Według informatorów będzie to wysokobudżetowa produkcja AAA z otwartym światem, w której mają pojawić się smoki. Niestety, produkcja jest na wczesnym etapie rozwoju, co prawdopodobnie oznacza, że prędko o niej nie usłyszymy, a tym bardziej w nią nie zagramy. Oczywiście nie są to oficjalne informacje, dlatego radzimy do nich podchodzić z pewną dozą dystansu. Pozostaje nam jedynie czekać na więcej informacji.

Co o tym sądzicie? Uważacie, że studio, które znane jest głównie z gier o agencie 47, ma szansę stworzyć ciekawą grę fantasy i to jeszcze ze smokami? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Windows Central, Eurogamer

