System iOS 17.5 ledwo trafił do użytkowników, a ci odkryli w nim wyjątkowo niefortunny błąd. Apple przyznał się do winy i wypuścił łatkę

Po aktualizacji iPhone’ów i iPadów do iOS 17.5 oraz iPadOS 17.5 część osób ujrzała w swoich galeriach dawno usunięte zdjęcia. Nawet takie, które zostały wykasowane lata temu.

Pojawiły się też mało wiarygodne wieści, jakoby przywracane były nawet fotki należące do wcześniejszych właścicieli, po ówczesnym przywróceniu danych fabrycznych i zalogowaniu na Apple ID. Wiele wskazuje na to, że akurat te doniesienia są fałszywe, ale problem i tak jest poważny. I podważa troskę producenta iPhone’ów o prywatność, co firma od lat traktuje przecież jako swoją lokomotywę marketingową.

iOS 17.5.1 - aktualizacja usuwa błąd z powracającymi zdjęciami

"To uaktualnienie zawiera ważne poprawki błędów, a także rozwiązuje sporadyczny problem, który powodował, że zdjęcia z uszkodzoną bazą danych mogły ponownie pojawiać się w bibliotece aplikacji Zdjęcia, nawet jeśli zostały usunięte" - czytamy w opisie wydanej aktualizacji.

System iOS 17.5.1 udostępniony został użytkownikom wszystkich iPhone’ów od XS w górę. Aktualizację pobrać można także na iPady.

Z relacji użytkowników wynika, że nieoczekiwanie przywrócone zdjęcia sprzed lat mogą prowadzić do niezręcznych sytuacji i poważnych komplikacji w życiu prywatnym lub zawodowym. Dlatego warto jak najszybciej przeprowadzić aktualizację, nawet jeśli według Apple'a problem ma charakter "sporadyczny".

Dlaczego iPhone przywracał usunięte zdjęcia?

Dokładna przyczyna błędu nie jest znana, ale spekuluje się, że ma on związek z tym, w jaki sposób smartfony i inne urządzenia przechowują oraz usuwają pliki.

Zwyczajowo "usunięcie" pliku nie oznacza całkowitego wymazania z pamięci powiązanych z nim danych. System operacyjny po prostu oznacza zajmowaną przez dany plik przestrzeń jako wolną, ale składający się na niego ciąg zer i jedynek jest przechowywany aż do czasu nadpisania zwolnionej pamięci przez inne pliki.

Istnieje teoria, że w niektórych przypadkach iOS 17.5 z jakiegoś powodu błędnie interpretował zwolnioną przestrzeń i uwidaczniał pliki, które powinny być dla użytkownika niewidoczne.