Większy smartfon Apple w mniejszej cenie. Promocja na iPhone 15 Plus

Duży ekran, szybki procesor i niższa niż zwykle cena. Oto iPhone 15 Plus w promocji z okazji Black Friday.

Analizując wyniki sprzedaży poszczególnych modeli telefonów Apple, najmniejszym powodzeniem cieszy się model oznaczony jako “Plus”. Najwidoczniej klienci albo wybierają podstawowy (mniejszy) wariant, albo od razu jedną z lepszych odmian Pro lub Pro Max. Tymczasem iPhone 15 Plus jest bardzo dobrym urządzeniem z dużym ekranem. Jest dużo tańszy od iPhone 15 Pro Max, szczególnie jeśli kupimy “piętnastkę” w promocji.

iPhone 15 Plus

Zeszłoroczny iPhone 15 Plus wciąż jest flagowym, wydajnym i po prostu bardzo dobrym smartfonem. Oferuje te same możliwości, co podstawowy iPhone 15, ma natomiast o wiele większy ekran. Panel Super Retina XDR OLED ma przekątną 6,7” i wysoką rozdzielczość 2796 x 1290 pikseli. Wyświetlacz ma częstotliwość odświeżania 60 Hz.

Za wydajność urządzenia odpowiada świetny procesor. Autorski Apple A16 Bionic poradzi sobie ze wszystkimi grami i aplikacjami. Telefon oczywiście pracuje pod kontrolą aktualnego systemu operacyjnego iOS. Przez kilka kolejnych lat otrzymamy też aktualizacje, smartfon posłuży więc przez dłuższy czas. Trzeba jednak zaznaczyć, że użytkownicy iPhone 15 Plus najpewniej nie dostaną narzędzi AI (Apple Intelligence). Wymagane jest bowiem zastosowanie mocniejszego procesora, jak w iPhone 15 Pro lub iPhone 16.

Jedną z największych zalet smartfonów Apple jest jakość zdjęć. Nawet amator bez trudu zrobi efektowne ujęcie lub film, także w słabych warunkach oświetleniowych. Apple iPhone 15 Plus ma podwójny aparat z tyłu. Główny obiektyw posiada optyczną stabilizację i matrycę 48 MP. Mamy też aparat szerokokątny 12 MP. Brakuje tu więc teleobiektywu, w celu zbliżenia obiektu jesteśmy więc zdani na (skądinąd całkiem dobrze działający) zoom cyfrowy.

Urządzenie ma obudowę klasy premium - ze szkła i aluminium. Jest wodoszczelna (IP68). Na wyposażeniu jest komplet niezbędnych funkcji - świetne głośniki stereo, NFC do płatności zbliżeniowych, obsługa kart eSIM, a także popularne złącze do ładowania USB-C. Mamy też opcję ładowania bezprzewodowego MagSafe.

Black Friday - promocja na iPhone 15 Plus

W większości sklepów ten model kosztuje około 4 tys. zł. W promocji z okazji Black Friday znaleźliśmy go natomiast w Media Expert, a cena to 3749 zł.

Jeśli szukasz nieco tańszego iPhone z dużym ekranem, warto rozważyć tę propozycję.