Do premiery kolejnej generacji smartfonów marki Apple pozostało jeszcze kilka miesięcy, ale w sieci pojawia się coraz więcej informacji na temat tych urządzeń. Tym razem dotyczą one wyglądu tylnego aparatu w iPhone 16.

iPhone 16

Pod koniec ubiegłego roku pojawiły się doniesienia, że iPhone’y 16 wyposażone zostaną w większe wyświetlacze. W styczniu informowaliśmy, że firma Apple planuje także znacznie zwiększyć wydajność nowych modeli smartfonów, między innymi poprzez zastosowanie czipów serii A18 oraz zwiększenie ilość pamięci RAM.

Wczoraj w serwisie X (wcześniej Twitter) użytkownik Majin Bu opublikował post, w którym zamieścił zdjęcie rzekomo przedstawiające obudowę tylnego aparatu iPhone’a 16. Jeśli zdjęcie jest prawdziwe, to Apple planuje powrót do pionowego układu dwóch obiektywów, który znany jest między innymi z iPhone’ów 12.



Zdjęcie opublikowane przez Majin Bu

Co ciekawe, autentyczność widocznego na zdjęciu elementu potwierdził serwis MacRumors, który powołuje się na swoje źródła branżowe. Ta część wykorzystywana będzie w iPhone’ach 16 jako obudowa aparatu, którego projekt ma numer I-34.

O powrocie do pionowego układu obiektywów w iPhone 16 mówi się już od dłuższego czasu. W przeciwieństwie do obiektywów ułożonych na przekątnej kwadratu, pionowy układ ma umożliwić nagrywanie wideo przestrzennego, które odtwarzać można na Apple Vision Pro. Taki zabieg rozszerzy tą funkcjonalność na całą linię iPhone’ów serii 16, co może przyczynić się do zwiększenia popularności okularów AR/ VR od Apple.

Obecnie możliwość nagrywania wideo w takim formacie mają tylko iPhone 15 oraz oraz iPhone 15 Pro Max.

Źródło: Majin Bu/ X, macrumors