ASUS szykuje nowe płyty główne. Będzie kilka niespodzianek

ASUS przygotowuje się do wprowadzenia nowych płyt głównych z serii NEO. Nowe modele zostaną zaprezentowane na targach CES 2026, jednak producent już teraz wyjawił kilka ciekawych szczegółów o sprzęcie.

Premiera nowej platformy AMD dopiero przed nami, jednak firma ASUS nie zamierza tracić okazji. Producent przygotowuje usprawnione płyty główne AMD AM5 w wersji NEO. W opublikowanym zwiastunie wideo uchylił rąbka tajemnicy na temat nadchodzącego sprzętu.

Nowe płyty główne ASUS NEO

Producent zapowiada modele z dopiskiem NEO wyposażone w podstawkę AMD AM5, przeznaczone m.in. dla nadchodzących procesorów Ryzen X3D. Choć dokładnych oznaczeń nie ujawniono, można zakładać, że w planach są konstrukcje z serii ASUS ROG Crosshair, ASUS ROG Strix, ASUS ProArt oraz ASUS TUF.

Nowe płyty główne mają wyróżniać się nie tylko efektowną stylistyką, ale również ulepszoną funkcjonalnością. Z dostępnych informacji wynika, że konstrukcje NEO zaoferują m.in. bezprzewodową kartę sieciową Wi-Fi 7.

Bardziej spostrzegawczy użytkownicy zauważą także kilka interesujących detali, takich jak specjalne złącze ułatwiające podłączenie chłodzenia AiO (All in One) czy radiator dla dysku M.2 wyposażony w komorę parową. Jak podaje Uniko Hardware, producent miał zrezygnować z systemu montażu karty graficznej PCIe Q-Release Slim, najpewniej w odpowiedzi na doniesienia o możliwym uszkadzaniu kart graficznych.

Więcej szczegółów - w tym oznaczenia modeli i dokładne funkcje - powinniśmy poznać podczas targów CES 2026.