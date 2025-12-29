Płyty główne

ASUS szykuje nowe płyty główne. Będzie kilka niespodzianek

przeczytasz w 1 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
1 komentarzDyskutuj z nami

ASUS przygotowuje się do wprowadzenia nowych płyt głównych z serii NEO. Nowe modele zostaną zaprezentowane na targach CES 2026, jednak producent już teraz wyjawił kilka ciekawych szczegółów o sprzęcie.

Premiera nowej platformy AMD dopiero przed nami, jednak firma ASUS nie zamierza tracić okazji. Producent przygotowuje usprawnione płyty główne AMD AM5 w wersji NEO. W opublikowanym zwiastunie wideo uchylił rąbka tajemnicy na temat nadchodzącego sprzętu. 

Nowe płyty główne ASUS NEO 

Producent zapowiada modele z dopiskiem NEO wyposażone w podstawkę AMD AM5, przeznaczone m.in. dla nadchodzących procesorów Ryzen X3D. Choć dokładnych oznaczeń nie ujawniono, można zakładać, że w planach są konstrukcje z serii ASUS ROG Crosshair, ASUS ROG Strix, ASUS ProArt oraz ASUS TUF.

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Nowe płyty główne mają wyróżniać się nie tylko efektowną stylistyką, ale również ulepszoną funkcjonalnością. Z dostępnych informacji wynika, że konstrukcje NEO zaoferują m.in. bezprzewodową kartę sieciową Wi-Fi 7. 

Bardziej spostrzegawczy użytkownicy zauważą także kilka interesujących detali, takich jak specjalne złącze ułatwiające podłączenie chłodzenia AiO (All in One) czy radiator dla dysku M.2 wyposażony w komorę parową. Jak podaje Uniko Hardware, producent miał zrezygnować z systemu montażu karty graficznej PCIe Q-Release Slim, najpewniej w odpowiedzi na doniesienia o możliwym uszkadzaniu kart graficznych

Więcej szczegółów - w tym oznaczenia modeli i dokładne funkcje - powinniśmy poznać podczas targów CES 2026.

Przeczytaj także:

Komentarze

1
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.
  • avatar
    januszb
    0
    Kiedyś byłem komputerowym entuzjastą. Potem powoli mi mijało. Teraz mam różne inne hobby. Ale czasem wracam, przyglądam się zmianom. I widzę, już od dłuższego czasu, ze komputery jakie znamy od dekad doszły do ściany. Piekarniki 1000W, palone przewody, chłodzenia wodne standardowo, komora parowa xDDD … komora parowa na dysku SSD… Ja prdl. Jestem ciekaw, bardzo ciekaw - który z zachodnich producentów pęknie i wyciągnie królika z kapelusza. Pęknie z tego dojenia nas za technologie, która się skończyła. Jedynie Apple częściowo się wyłamało i pomijając macOS, którego nie trawię, podskoczyło level wyżej ze swoimi ARM. Myślę jednak że żadna zachodnia korporacja nie wykona tego ruchu. Wszystkie projekty i rozwiązania będą czekać w zamrażarce tak długo aż bezkompromisowe Chiny wyciągną swoje rozwiązania i wtedy nagle okaże się, że tak! Rewolucja w tym. Rewolucja w tamtym. Da się! Obciąć prądożernośc o 70%! AI też wystarczy dużo mniej prądu i mniejsze modele. Itd. To nie jest kwestia „czy” tak będzie - tylko „kiedy” :)

    Witaj!

    Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
    Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

    Połącz konto już teraz.

    Zaloguj przez 1Login