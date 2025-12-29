Intel NVIDII się chwyta. 5 miliardów pomocy staje się faktem

Partnerstwo NVIDII oraz Intela przechodzi na nowy poziom. Transakcja, która byłaby nie do pomyślenia jeszcze kilka lat temu, stała się faktem. To część większej współpracy, która wpłynie na nasze komputery.

Jeszcze we wrześniu pisaliśmy o tym, że NVIDIA zainwersuje 5 miliardów dolarów w akcje Intela. To początek nowego rozdziału w technologicznej współpracy obydwu firm. Jednym z owoców takiej współpracy ma być układ obliczeniowy, który połączy zarówno układy graficzne GeForce, jak i jednostki obliczeniowe Intel Core. Przynajmniej w początkowej fazie współpracy nie chodzi jednak o rozwiązania dla konsumentów, a do centrów AI.

Takie połączenie umożliwia rozwój technologii NVLink, która skraca drogę komunikacji między chipami obu firm do minimum. Dotychczas ten sposób komunikacjiW ramach późniejszej współpracy możemy doczekać się układów x86 SoC, w których zagoszczą rozwiązania graficznie od NVIDII. Aby do tego doszło, firmy nawiązały strategiczne porozumienie.

NVIDIA wykupuje akcje Intela, by pomóc mu w trudnym czasie

W poniedziałek potwierdzono, że NVIDIA stanie się jednym z największych akcjonariuszy Intela. Wszystko za sprawą wykupienia 214,7 miliona akcji. Każda z nich została jeszcze we wrześniu wyceniona na 23,28 dolara. Ta transakcja zapewnia NVIDII ponad 4 proc. udziałów w firmie.

Jednym z większych akcjonariuszy w firmie jest obecnie rząd Stanów Zjednoczonych, który posiada 9,9 proc. akcji. To nie przypadek, że od propozycji zakupu do faktycznego przejęcia przez NVIDIĘ pakietu akcji minęło ledwie kilka miesięcy. Transakcja musiała zostać zatwierdzona przez amerykański urząd antymonopolowy, co miało miejsce jeszcze w grudniu.

Przed kilkoma laty taka inwestycja mogłaby zostać odebrana jako próba stłamszenia nowego konkurenta na rynku kart graficznych. Trzy lata od premiery pierwszych układów graficznych Intel Arc wiemy jednak, że te pozostają marginesem i dopiero zbliżają się do przejęcia 1 proc. udziałów na rynku przy 7 proc. AMD oraz 92 proc. NVIDII.



Seria kart graficznych i układów GPU Intel Arc

W interesie Stanów Zjednoczonych jest utrzymanie Intela w dobrej kondycji, zwłaszcza, że jego bezpośredni konkurenci jak NVIDIA czy AMD nie są lokalnymi podmiotami. Według plotek z końca listopada Intel przekonał także Apple do inwestycji. Układy Apple M mają powstać w fabrykach na terenie USA i z wykorzystaniem procesu litograficznego 18AP. Tego typu rozwiązania najpewniej zobaczylibyśmy w tańszych jednostkach.

Źródło: Reuters