Cyberpunk 2077 jak z kasety VHS. Przeniósł go do lat 80-tych

Nowy preset ReShade nadaje Cyberpunk 2077 wygląd kasety VHS z lat 80. Rozwiązanie stworzył użytkownik Reddita - Tulired. Społeczność porównuje efekt z grami zapisanymi na taśmach analogowych.

Użytkownik Reddita, Tulired pokazał efekt nowej konfiguracji gry Cyberpunk 2077, w której to obraz wiernie naśladuje ten dobrze znany z nagrań kaset VHS. Materiał przyciągnął uwagę graczy dzięki charakterystycznemu ziarnu, przebarwieniom i zmiękczeniu obrazu.

Cyberpunk 2077 w latach 80

Tulired opisał, że dążył do osiągnięcia realizmu przedstawienia, nie zaś na estetyce. Ograniczył nadużywanie błędów mechanicznych, a precyzyjnie wyważył "inne rzeczy, takie jak ghosting, rozmycie kolorów, ograniczona szerokość pasma kolorów, błotnista czarna podłoga, smugi fosforu, problemy z NTSC, szum kolorów, rozmycie i efekt halo".

Inny użytkownik Reddita, Gundog48, nagrał rozgrywkę na prawdziwą kasetę VHS, by porównać wrażenia. Efekt okazał się mniej przyjemny wizualnie: żywe neony Cyberpunka zostały mocno "wypłukane". W tym przypadku użytkowicy ocenili, że ma się tu do czynienia ze spadkiem jakości niż świadomą stylizacją.

Gundog48 przyznał, że użył bardzo starej kasety w trybie EP, czyli w niskiej jakości. Dodatkowo sięgnął po tani konwerter HDMI–composite, co jeszcze pogorszyło obraz. Zestawienie pokazało, że preset może lepiej oddać klimat niż realna taśma.

Czym jest ReShade?

ReShade to niezależny silnik postprocessingu dla PC, działający z DirectX, OpenGL i Vulkan. Działa jak filtr nakładany na końcowy obraz gry. Użytkownicy udostępniają "przepisy" modyfikujące m.in. kolory, ziarno, aberrację chromatyczną, rozmycia czy wyostrzenie.

Społeczność tworzy presety dla gier takich jak The Witcher 3, Elden Ring, Red Dead Redemption 2 czy właśnie Cyberpunk 2077. Tym razem ReShade rozszerza efekty dostępne w menu gry, więc pozwala głębiej kształtować styl i klimat Night City.

Wielki sukces twórcy

W komentarzach część odbiorców porównywała ujęcia do telewizyjnych materiałów "drive-time" sprzed dekad. Poza warstwą audio obraz mógłby uchodzić za fragment archiwalnego serwisu.

Twórca pytał użytkowników, czy "czegoś nie brakuje" i prosił o uwagi do dalszych poprawek. Dyskusja pokazuje rosnące zainteresowanie precyzyjną emulacją technologii analogowych, ale z kontrolą parametrów, jakiej nie daje prawdziwa taśma.