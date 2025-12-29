Motorola chce walczyć z iPhone’em. Nadchodzi nowa linia smartfonów

Wygląda na to, że Motorola na poważnie bierze się za segment premium.

Motorola od dawna nie ma w swojej ofercie telefonu, który można by nazwać pełnoprawnym flagowcem. Takie smartfony jak Edge 50 Ultra czy Edge 60 Pro pod względem wydajności i fotograficznego wyposażenia mocno ustępują wszystkim iPhone’om Pro i Samsungom Ultra tego świata, a zamiast tego Motorola stara się kusić klientów bardziej przystępnymi cenami.

Aktualnie pod segment premium kwalifikują się w zasadzie jedynie składane smartfony z linii razr, ale najwidoczniej Motorola chce to zmienić.

Nadchodzi Motorola Signature

Motorola zapowiedziała w mediach społecznościowych premierę produktową, którą zaplanowano na 7 stycznia. Slogan promocyjny wydarzenia to “premium deserves its signature” (ang. premium zasługuje na swój podpis), co idealnie pokrywa się ze wcześniejszymi przeciekami.

Według doniesień Evana Blassa sprzed kilku tygodni, Motorola pracuje nad nową serią smartfonów o oznaczeniu Signature. Załączył on nawet dwie fotki promocyjne.

Szczegóły na temat pierwszego przedstawiciela nowej serii trzymane są na razie w tajemnicy, ale można oczekiwać, że Motorola zatroszczy się o specyfikację godną flagowca. Oznaczenia na obudowie zdradzają zresztą obecność matrycy z topowej linii Sony LYTIA oraz teleobiektywu 3x.

Więcej szczegółów poznamy 7 stycznia.