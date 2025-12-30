HP szykuje ofensywę w segmencie gamingowych laptopów. Na CES 2026 zadebiutują nowe modele OMEN – w tym powracający OMEN 15, odświeżony OMEN 16 i bezkompromisowy OMEN MAX 16. Wspólny mianownik? Ekrany OLED, nowe CPU i AI podkręcające FPS.

Przed nami targi CES 2026, na których HP planuje zaprezentować kilka istotnych nowości ze swojego gamingowego portfolio. Według informacji serwisu Windows Latest, producent szykuje odświeżoną linię laptopów OMEN, działającą pod marką HyperX.

W planach na 2026 r. są co najmniej trzy modele: OMEN 15, OMEN 16 oraz flagowy OMEN MAX 16. Nowe konstrukcje mają oferować wyraźny skok wydajności, ekrany OLED w całej serii oraz wsparcie dla OMEN AI, które – według HP – potrafi zwiększyć liczbę klatek na sekundę nawet o 42 proc w wybranych grach.

Poniżej przyglądamy się każdemu z modeli osobno.

HP HyperX OMEN 15 (2026) – powrót kultowego modelu

OMEN 15 wraca do oferty po kilku latach przerwy. Laptop, który zniknął z rynku w 2022 roku na rzecz OMEN-a 16, w 2026 roku otrzymuje zupełnie nowe podzespoły i nowoczesny ekran OLED. To propozycja dla graczy, którzy szukają nieco bardziej kompaktowej konstrukcji, ale bez kompromisów w kwestii wydajności.

Specyfikacja HP HyperX OMEN 15 (2026):

Ekran: do 3K OLED 120 Hz, czas reakcji 0,2 ms

Klawiatura: HyperAction z polling rate 8000 Hz

Procesor: do Intel Core Ultra 9 386H lub AMD Ryzen AI 7 450

Karta graficzna: do NVIDIA GeForce RTX 5070

Pamięć RAM: do 32 GB DDR5 5600 MT/s

Dysk: do 1 TB PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD

To jedyny model z matrycą 120 Hz, ale jednocześnie oferuje najwyższą rozdzielczość w całej serii.

HP HyperX OMEN 16 (2026) – długo wyczekiwana aktualizacja ekranu

Nowy OMEN 16 to ewolucja popularnego modelu, który wreszcie doczekał się ekranu OLED. HP stawia tu na wyższe odświeżanie i znacznie lepszy czas reakcji w porównaniu do paneli IPS znanych z poprzednich generacji.

Specyfikacja HP HyperX OMEN 16 (2026):

Ekran: do 2.5K OLED 165 Hz, czas reakcji 0,2 ms

Klawiatura: HyperAction z polling rate 8000 Hz

Procesor: nowa generacja Intel Core Ultra lub AMD Ryzen 9 9955HX

Karta graficzna: do NVIDIA GeForce RTX 5070

Pamięć RAM: do 64 GB DDR5 5600 MT/s

Dysk: do 2 TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD

W porównaniu do wersji z 2025 roku to przede wszystkim ogromny skok jakości obrazu i dwukrotnie większa maksymalna ilość pamięci RAM.

HP HyperX OMEN MAX 16 (2026) – bezkompromisowa maszyna dla graczy

OMEN MAX 16 pozostaje najmocniejszym laptopem gamingowym HP. Wersja na 2026 rok nie wprowadza rewolucji, ale dopieszcza szczegóły: szybszą pamięć RAM, nowsze procesory i jeszcze lepszy ekran OLED o bardzo wysokim odświeżaniu.

Specyfikacja HP HyperX OMEN MAX 16 (2026):

Ekran: do 2.5K OLED 240 Hz, czas reakcji 0,2 ms

Klawiatura: polling rate – brak potwierdzonych danych

Procesor: nowa generacja Intel Core Ultra

Karta graficzna: do NVIDIA GeForce RTX 5090

Pamięć RAM: do 64 GB DDR5 6400 MT/s

Dysk: do 2 TB PCIe Gen5 NVMe M.2 SSD

HP HyperX OMEN MAX 16 (2026) to laptop, który producent prawdopodobnie ponownie nazwie "najpotężniejszym gamingowym notebookiem w swojej historii”.

Na który model najbardziej czekacie?