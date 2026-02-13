Nie żałowali baterii. realme 16 Pro i 16 Pro+ lądują w Polsce
realme wprowadza na polski rynek dwa nowe smartfony ze średniej półki cenowej. Kuszą ogromnymi bateriami i 200-megapikselowymi aparatami, ale nie zabrakło kompromisów.
Każdy z wariantów dostępny jest w dwóch wersjach pamięciowych, co daje łącznie cztery konfiguracje. Ich ceny w Polsce prezentują się tak:
- realme 16 (8/256 GB) - 1799 zł;
- realme 16 (8/512 GB) - 1999 zł;
- realme 16+ (8/256 GB) - 2299 zł;
- realme 16+ (12/512 GB) - 2499 zł.
Wygląda na to, że seria realme 16 stała się jedną z ofiar szalejących cen pamięci. Mowa o producencie, który w kwestii RAM-u był z reguły hojny, bo przecież już realme 12 z 2024 roku miał 12 GB w standardzie. Tymczasem w przypadku "szesnastek" taką ilość zarezerwowano dla najdroższego wariantu topowego modelu, a we wszystkich pozostałych pamięci operacyjnej jest raptem 8 GB.
Cóż, takie są aktualne rynkowe realia, że producenci muszą windować ceny albo szukać oszczędności w specyfikacji.
realme 16 Pro i 16 Pro+ - czym się różnią?
Różnice widać już po wzięciu telefonów do ręki, bo realme 16 Pro ma płaski ekran, a 16 Pro+ zakrzywiony. Warto odnotować, że w obu modelach ramki są symetryczne, ale w "plusie" są wyraźnie węższe.
realme 16 Pro i 16 Pro+ w Geekbench 6
Tył realme 16 Pro wykonano z tworzywa przypominającego trochę matowe szkło, a 16 Pro+ ma plecki imitujące skórę. Łącząc to z bardziej opływowymi kształtami, droższy model zdecydowanie lepiej leży w dłoni.
Mimo przewagi tworzyw sztucznych, oba smartfony robią dobre wrażenie, dopóki do gry nie wchodzą wibracje. realme 16 Pro i 16 Pro+ dostały kiepskie silniki wibracyjne rodem z tanich telefonów, a że jestem na tym punkcie wyczulony, to psuje to ogólny odbiór urządzeń.
Jeśli chodzi o specyfikację, realme 16 Pro+ ma jaśniejszy wyświetlacz, wyższej klasy czip, szybszą pamięć RAM, dodatkowy aparat z teleobiektywem i pojemniejszą baterię z szybszym ładowaniem.
|realme 16 Pro
|realme 16 Pro+
|Ekran
|AMOLED 6,78 cala,
płaski,
2772 x 1272 (450 ppi),
144 Hz,
jasność do 1400 nitów
|AMOLED 6,8 cala,
zakrzywiony,
2800 x 1280 (453 ppi),
144 Hz,
jasność do 1800 nitów
|Głośniki
|stereo
|stereo
|Czip
|MediaTek Dimensity 7300 Max
|Snapdragon 7 Gen 4
|Pamięć RAM
|8 GB,
LPDDR4X
|8 lub 12 GB,
LPDDR5X
|Pamięć na dane
|256 lub 512 GB,
UFS 3.1
|256 lub 512 GB,
UFS 3.1
|Aparat główny
|200 Mpix (1/1,56 cala),
f/1,8,
optyczna stabilizacja
|200 Mpix (1/1,56 cala),
f/1,8,
optyczna stabilizacja
|Aparat UW
|8 Mpix (1/4 cala),
ultraszerokokątny,
f/2,2
|8 Mpix (1/4 cala),
ultraszerokokątny,
f/2,2
|Aparat dodatkowy
|-
|50 Mpix (1/2,76 cala),
teleobiektyw 3,5x,
f/2,8,
optyczna stabilizacja
|Aparat przedni
|50 Mpix,
f/2,4
|50 Mpix,
f/2,4
|Bateria
|6500 mAh,
ładowanie 45 W
|7000 mAh,
ładowanie 80 W
|Łączność
|5G,
Wi-Fi 6,
Bluetooth 5.4,
NFC,
eSIM
|5G,
Wi-Fi 6,
Bluetooth 5.4,
NFC,
eSIM
|Zabezpieczenia
|Czytnik linii papilarnych,
w ekranie,
optyczny
|Czytnik linii papilarnych,
w ekranie,
optyczny
|Wymiary
|162,6 x 77,6 x 7,75 mm
|162,45 x 76,27 x 8,49 mm
|Waga
|192 g
|198 g
|Android
|Android 16,
realme UI 7.0,
5 lat aktualizacji systemu,
6 lat łatek bezpieczeństwa
|Android 16,
realme UI 7.0,
5 lat aktualizacji systemu,
6 lat łatek bezpieczeństwa
|Odporność
|IP69,
AGC DT star D+ (ekran)
|IP69,
Corning Gorilla Glass 7i (ekran)
