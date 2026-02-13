Nie żałowali baterii. realme 16 Pro i 16 Pro+ lądują w Polsce

realme wprowadza na polski rynek dwa nowe smartfony ze średniej półki cenowej. Kuszą ogromnymi bateriami i 200-megapikselowymi aparatami, ale nie zabrakło kompromisów.

Każdy z wariantów dostępny jest w dwóch wersjach pamięciowych, co daje łącznie cztery konfiguracje. Ich ceny w Polsce prezentują się tak:

realme 16 (8/256 GB) - 1799 zł;

realme 16 (8/512 GB) - 1999 zł;

realme 16+ (8/256 GB) - 2299 zł;

realme 16+ (12/512 GB) - 2499 zł.

Wygląda na to, że seria realme 16 stała się jedną z ofiar szalejących cen pamięci. Mowa o producencie, który w kwestii RAM-u był z reguły hojny, bo przecież już realme 12 z 2024 roku miał 12 GB w standardzie. Tymczasem w przypadku "szesnastek" taką ilość zarezerwowano dla najdroższego wariantu topowego modelu, a we wszystkich pozostałych pamięci operacyjnej jest raptem 8 GB.

Cóż, takie są aktualne rynkowe realia, że producenci muszą windować ceny albo szukać oszczędności w specyfikacji.

realme 16 Pro i 16 Pro+ - czym się różnią?

Różnice widać już po wzięciu telefonów do ręki, bo realme 16 Pro ma płaski ekran, a 16 Pro+ zakrzywiony. Warto odnotować, że w obu modelach ramki są symetryczne, ale w "plusie" są wyraźnie węższe.

realme 16 Pro i 16 Pro+ w Geekbench 6

Tył realme 16 Pro wykonano z tworzywa przypominającego trochę matowe szkło, a 16 Pro+ ma plecki imitujące skórę. Łącząc to z bardziej opływowymi kształtami, droższy model zdecydowanie lepiej leży w dłoni.

Mimo przewagi tworzyw sztucznych, oba smartfony robią dobre wrażenie, dopóki do gry nie wchodzą wibracje. realme 16 Pro i 16 Pro+ dostały kiepskie silniki wibracyjne rodem z tanich telefonów, a że jestem na tym punkcie wyczulony, to psuje to ogólny odbiór urządzeń.

realme 16 Pro i 16 Pro+

Jeśli chodzi o specyfikację, realme 16 Pro+ ma jaśniejszy wyświetlacz, wyższej klasy czip, szybszą pamięć RAM, dodatkowy aparat z teleobiektywem i pojemniejszą baterię z szybszym ładowaniem.