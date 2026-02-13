Smartfony

Nie żałowali baterii. realme 16 Pro i 16 Pro+ lądują w Polsce

przeczytasz w 2 min.
Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

realme wprowadza na polski rynek dwa nowe smartfony ze średniej półki cenowej. Kuszą ogromnymi bateriami i 200-megapikselowymi aparatami, ale nie zabrakło kompromisów.

Każdy z wariantów dostępny jest w dwóch wersjach pamięciowych, co daje łącznie cztery konfiguracje. Ich ceny w Polsce prezentują się tak:

  • realme 16 (8/256 GB) - 1799 zł;
  • realme 16 (8/512 GB) - 1999 zł;
  • realme 16+ (8/256 GB) - 2299 zł;
  • realme 16+ (12/512 GB) - 2499 zł. 

Wygląda na to, że seria realme 16 stała się jedną z ofiar szalejących cen pamięci. Mowa o producencie, który w kwestii RAM-u był z reguły hojny, bo przecież już realme 12 z 2024 roku miał 12 GB w standardzie. Tymczasem w przypadku "szesnastek" taką ilość zarezerwowano dla najdroższego wariantu topowego modelu, a we wszystkich pozostałych pamięci operacyjnej jest raptem 8 GB. 

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Cóż, takie są aktualne rynkowe realia, że producenci muszą windować ceny albo szukać oszczędności w specyfikacji. 

realme 16 Pro i 16 Pro+ - czym się różnią?

Różnice widać już po wzięciu telefonów do ręki, bo realme 16 Pro ma płaski ekran, a 16 Pro+ zakrzywiony. Warto odnotować, że w obu modelach ramki są symetryczne, ale w "plusie" są wyraźnie węższe. 

realme 16 Pro i 16 Pro+ w Geekbench 6

Tył realme 16 Pro wykonano z tworzywa przypominającego trochę matowe szkło, a 16 Pro+ ma plecki imitujące skórę. Łącząc to z bardziej opływowymi kształtami, droższy model zdecydowanie lepiej leży w dłoni. 

Mimo przewagi tworzyw sztucznych, oba smartfony robią dobre wrażenie, dopóki do gry nie wchodzą wibracje. realme 16 Pro i 16 Pro+ dostały kiepskie silniki wibracyjne rodem z tanich telefonów, a że jestem na tym punkcie wyczulony, to psuje to ogólny odbiór urządzeń.  

realme 16 Pro i 16 Pro+

Jeśli chodzi o specyfikację, realme 16 Pro+ ma jaśniejszy wyświetlacz, wyższej klasy czip, szybszą pamięć RAM, dodatkowy aparat z teleobiektywem i pojemniejszą baterię z szybszym ładowaniem.

 realme 16 Prorealme 16 Pro+
EkranAMOLED 6,78 cala,
płaski,
2772 x 1272 (450 ppi),
144 Hz,
jasność do 1400 nitów		AMOLED 6,8 cala,
zakrzywiony,
2800 x 1280 (453 ppi),
144 Hz,
jasność do 1800 nitów
Głośnikistereostereo
CzipMediaTek Dimensity 7300 MaxSnapdragon 7 Gen 4
Pamięć RAM8 GB,
LPDDR4X		8 lub 12 GB,
LPDDR5X
Pamięć na dane256 lub 512 GB,
UFS 3.1		256 lub 512 GB,
UFS 3.1
Aparat główny200 Mpix (1/1,56 cala),
f/1,8,
optyczna stabilizacja		200 Mpix (1/1,56 cala),
f/1,8,
optyczna stabilizacja
Aparat UW8 Mpix (1/4 cala),
ultraszerokokątny,
f/2,2		8 Mpix (1/4 cala),
ultraszerokokątny,
f/2,2
Aparat dodatkowy-50 Mpix (1/2,76 cala),
teleobiektyw 3,5x,
f/2,8,
optyczna stabilizacja
Aparat przedni50 Mpix,
f/2,4		50 Mpix,
f/2,4
Bateria6500 mAh,
ładowanie 45 W		7000 mAh,
ładowanie 80 W
Łączność5G,
Wi-Fi 6,
Bluetooth 5.4,
NFC,
eSIM		5G,
Wi-Fi 6,
Bluetooth 5.4,
NFC,
eSIM
ZabezpieczeniaCzytnik linii papilarnych,
w ekranie,
optyczny		Czytnik linii papilarnych,
w ekranie,
optyczny
Wymiary162,6 x 77,6 x 7,75 mm162,45 x 76,27 x 8,49 mm
Waga192 g198 g
AndroidAndroid 16,
realme UI 7.0,
5 lat aktualizacji systemu,
6 lat łatek bezpieczeństwa		Android 16,
realme UI 7.0,
5 lat aktualizacji systemu,
6 lat łatek bezpieczeństwa
OdpornośćIP69,
AGC DT star D+ (ekran)		IP69,
Corning Gorilla Glass 7i (ekran)

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login