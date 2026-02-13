Drogie DDR5 kuszą złodziei. Corsair wprowadza proste rozwiązanie

Firma Corsair zdecydowała się na zmianę w sposobie pakowania pamięci RAM. Decyzja ta ma bezpośredni związek z rosnącymi cenami modułów pamięci, które w ostatnim czasie stały się częstym celem kradzieży oraz oszustw w sklepach z elektroniką.

Dotychczas dwumodułowe zestawy pamięci Vengeance były sprzedawane w charakterystycznych żółtych kartonowych opakowaniach, przez które nie było widać zawartości. Choć wyróżniały się one na półkach sklepowych, brak możliwości podejrzenia produktu przed zakupem stał się problemem – zarówno dla klientów, jak i sprzedawców.

Nowe opakowanie to przezroczysty plastikowy blister, który umożliwia pełną wizualną weryfikację produktu jeszcze przed jego otwarciem. Konsument może teraz dokładnie sprawdzić, czy w środku znajdują się właściwe moduły, bez konieczności naruszania opakowania.

Plomba zabezpieczająca przed manipulacją

Dla zwiększenia bezpieczeństwa Corsair zastosował dodatkową plombę zabezpieczającą. Specjalna taśma ochronna otacza obudowę i ulega nieodwracalnemu zerwaniu przy próbie otwarcia. Oznacza to, że raz otwartego opakowania nie można ponownie zamknąć w sposób niewidoczny.

Rozwiązanie to ma utrudnić działania złodziejom, którzy dotychczas potrafili otworzyć pudełko, wymienić zawartość i ponownie je zapieczętować, nie pozostawiając widocznych śladów ingerencji.

Odpowiedź na popularne oszustwa

Zmiana opakowania ma również przeciwdziałać coraz częstszym nadużyciom związanym ze zwrotami towarów. Jedną z popularnych metod oszustwa było kupowanie oryginalnych zestawów DDR5, zastępowanie ich tańszymi modułami – takimi jak DDR4, starsze DDR2 lub nawet atrapami — a następnie zwracanie produktu do sklepu.

W efekcie sprzedawca nieświadomie przyjmował zwrot nieoryginalnego towaru, który mógł później trafić do kolejnego klienta. Przezroczyste opakowanie oraz plomba znacząco ograniczają możliwość przeprowadzenia takiej manipulacji.

Nowy blister ma także zapobiegać sytuacjom, w których z półek sklepowych znikała sama pamięć, a do sprzedaży trafiało puste pudełko.

Zmiany tylko w wybranych konfiguracjach

Na ten moment nowe opakowanie obejmuje wyłącznie dwumodułowe zestawy pamięci Vengeance (bez RGB, RGB i RGB RS). Zestawy czteromodułowe oraz inne warianty mogą nadal być sprzedawane w dotychczasowych kartonowych opakowaniach. Jednak również w ich przypadku producent wprowadził dodatkowe zabezpieczenia w postaci etykiety ochronnej, która ma utrudnić nieautoryzowane otwarcie pudełka.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Decyzja Corsair pokazuje, że producenci sprzętu komputerowego coraz poważniej podchodzą do problemu kradzieży i oszustw w handlu detalicznym. Rosnące ceny pamięci RAM sprawiły, że stały się one atrakcyjnym celem przestępców. Nowe opakowanie ma więc podwójną funkcję – zwiększa bezpieczeństwo w łańcuchu sprzedaży oraz daje klientom większą pewność, że kupują dokładnie ten produkt, za który płacą.