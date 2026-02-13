Gry komputerowe

Death Stranding 2 na PC zapowiedziane. Podali datę

Kojima Productions ogłosiło, że Death Stranding 2: On the Beach trafi na PC 19 marca 2026 r. Przedsprzedaż ruszyła na Steam i Epic Games Store.

Studio Kojima Productions potwierdziło datę wydania gry na PC. Death Stranding 2: On the Beach to przygodowa gra akcji, która została stworzona oryginalnie na PlayStation 5. W On the Beach pojawiają się główne postacie z poprzedniej gry, w tym Sam, Fragile i Higgs. Akcja gry rozgrywa się głównie w Meksyku i Australii. Celem jest połączenie Australii z siecią Chiral, mierząc się z wrogami i żywiołami.

Emocjonalna rozgrywka 

Twórcy zapowiadają, że wersja na komputer będzie pełna walki, skradania i ucieczki przed zagrożeniami. Pojawią się trzęsienia ziemi, burze piaskowe i pożary lasów. Celem znów jest ocalenie ludzkości, a decyzje gracza mają znaczenie. 

Współpraca z Nixxes Software z kolei, jak zapowiada Sony, przynosi ulepszenia techniczne. Wersja PC zaoferuje wsparcie dla technik skalowania obrazu i generowania klatek od NVIDIA, AMD oraz Intela. Zapowiedziano też odblokowany limit klatek.

Ultrapanoramiczne granie i 4K

Twórcy podkreślają pełne wsparcie ultrapanoramicznych monitorów. Rozgrywka i przerywniki na PC obsłużą 21:9 oraz 32:9 w 4K. Na PS5 przewidziano 21:9 w rozgrywce i scenkach, co ma zwiększyć immersję.

Nowe tryby na start

Kojima Productions zapowiada nowe tryby i funkcje na premierę na PC i PS5. Mają wnieść dodatkowe wyzwania i nagrody. Szczegóły poznamy w przyszłym miesiącu.  Gracze zalogują się kontem PlayStation, aby korzystać z nakładki PSN. Dostępne będą Trofea, lista znajomych i profil. Po połączeniu konta otrzymamy unikalne naszywki do plecaka i ekskluzyjny strój inspirowany logo PlayStation. Grę zamówić można w przedsprzedaży na platformie Steam za 339 zł. Wersja Digital Deluxe kosztuje zaś 389 zł.

