Do premiery serii Galaxy S26 zostały jeszcze niemal dwa tygodnie, a zainteresowani już teraz mogą się przyjrzeć wszystkim wariantom kolorystycznym z każdej strony.

Evan Blass, szerzej znany jako @evleaks, udostępnił na łamach swojego newslettera paczkę 72 zdjęć prasowych modeli Galaxy S26, S26+ oraz S26 Ultra. Wszystkie znajdziecie niżej.

Samsung Galaxy S26 - wielki wyciek grafik promocyjnych

Zgodnie ze wcześniejszymi przeciekami, modele Galaxy S26, S26+ oraz S26 Ultra mają być dostępne w fioletowej, czarnej, niebieskiej oraz białej wersji kolorystycznej. Niewykluczone jednak, że Samsung - zgodnie z tradycją - wprowadzi do swojego sklepu także kilka limitowanych wariacji, ale ich dostępność będzie najpewniej mocno ograniczona.

Samsung Galaxy S26 - zdjęcia

Samsung Galaxy S26+ - zdjęcia

Samsung Galaxy S26 Ultra - zdjęcia

Wizualnej rewolucji brak; S26 od poprzednich generacji najłatwiej odróżnić wystającą wyspę pod trzema obiektywami, Galaxy S26 Ultra ma mieć dodatkowo bardziej zaokrąglone rogi ekranu niż S25 Ultra.

Z oficjalnych zapowiedzi Samsunga wynika, że sztandarową nowością będzie nowy wyświetlacz z wbudowanym trybem prywatyzującym. Pełną prezentację serii Galaxy S26 zaplanowano na 25 lutego.