Smartfony

Samsung Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra na zdjęciach. Wyciekły wszystkie wersje kolorystyczne

przeczytasz w 1 min.
Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
1 komentarzDyskutuj z nami

Do premiery serii Galaxy S26 zostały jeszcze niemal dwa tygodnie, a zainteresowani już teraz mogą się przyjrzeć wszystkim wariantom kolorystycznym z każdej strony.

Evan Blass, szerzej znany jako @evleaks, udostępnił na łamach swojego newslettera paczkę 72 zdjęć prasowych modeli Galaxy S26, S26+ oraz S26 Ultra. Wszystkie znajdziecie niżej. 

Samsung Galaxy S26 - wielki wyciek grafik promocyjnych

Zgodnie ze wcześniejszymi przeciekami, modele Galaxy S26, S26+ oraz S26 Ultra mają być dostępne w fioletowej, czarnej, niebieskiej oraz białej wersji kolorystycznej. Niewykluczone jednak, że Samsung - zgodnie z tradycją - wprowadzi do swojego sklepu także kilka limitowanych wariacji, ale ich dostępność będzie najpewniej mocno ograniczona. 

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Samsung Galaxy S26 - zdjęcia

Samsung Galaxy S26+ - zdjęcia

Samsung Galaxy S26 Ultra - zdjęcia

Wizualnej rewolucji brak; S26 od poprzednich generacji najłatwiej odróżnić wystającą wyspę pod trzema obiektywami, Galaxy S26 Ultra ma mieć dodatkowo bardziej zaokrąglone rogi ekranu niż S25 Ultra. 

Z oficjalnych zapowiedzi Samsunga wynika, że sztandarową nowością będzie nowy wyświetlacz z wbudowanym trybem prywatyzującym. Pełną prezentację serii Galaxy S26 zaplanowano na 25 lutego. 

Przeczytaj także:

Komentarze

1
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.
  • avatar
    Michał Mielnik
    0
    ciekawe, co zaoferują we wnętrzu

    Witaj!

    Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
    Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

    Połącz konto już teraz.

    Zaloguj przez 1Login