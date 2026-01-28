Smartfony

Masz któregoś z tych iPhone’ów? Apple przedłużył ich życie

Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Apple po cichu zaktualizował siedem urządzeń z lat 2013-2015. Dzięki nowej wersji oprogramowania, kluczowe funkcje systemu wciąż będą działać.

Oznaczenie nowej aktualizacji systemów iOS oraz iPadOS to 12.5.8. Oprogramowanie trafiło na modele:

  • iPhone 5s (2013);
  • iPhone 6 (2014);
  • iPhone 6 Plus (2014);
  • iPad Air (2013);
  • iPad mini 2 (2013);
  • iPad mini 3 (2014);
  • iPod touch 6. gen. (2015).

Aktualizacja iOS 12.5.8 wnosi rozszerzoną certyfikację, niezbędną do utrzymania działania wybranych funkcji - w tym iMessage i FaceTime - po styczniu 2026 roku. 

iPhone 5siPhone 5s

Warto odnotować, że wsparcie aktualizacyjne dla wspomnianych urządzeń oficjalnie zakończyło się w 2019 roku. W 2024 iPhone 5s trafił na listę "produktów poza okresem wsparcia Apple", co oznacza, że producent nie zapewnia już nawet części zamiennych i usług naprawczych. A jednak ten niemal 13-letni telefon nieoczekiwanie otrzymał aktualizację, która utrzyma go przy życiu.

