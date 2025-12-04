Apple wybrał aplikację roku na iPhone’a. Oto zwycięzcy App Store Awards 2025

W tym roku recenzenci Apple’a docenili przede wszystkim aplikacje bazujące na AI. Prestiżowa statuetka trafiła także do polskiego studia CD Projekt Red.

App Store Awards to coroczny konkurs organizowany przez firmę Apple, mający na celu wyróżnienie i nagrodzenie najlepszych aplikacji oraz gier dostępnych w jej cyfrowym sklepie.

Niezależnie oceniane są programy dostępne na wszystkie platformy sprzętowe firmy: iPhone’a, iPada, Maca, Apple Watcha, Apple TV oraz Apple Vision Pro. Co roku najwięcej uwagi przykuwa oczywiście iPhone, bo to on jest najpopularniejszym urządzeniem Apple’a.

App Store Awards 2025 - lista aplikacji roku

Statuetki trafiły do twórców aplikacji:

iPhone App of the Year: Tiimo – wizualny planer wspierany przez sztuczną inteligencję, który pomaga przekształcać cele w konkretne działania do wykonania.

– wizualny planer wspierany przez sztuczną inteligencję, który pomaga przekształcać cele w konkretne działania do wykonania. iPad App of the Year: Detail – aplikacja wykorzystująca narzędzia edycyjne oparte na AI, ułatwiając tworzenie filmów zarówno amatorom, jak i profesjonalistom.

– aplikacja wykorzystująca narzędzia edycyjne oparte na AI, ułatwiając tworzenie filmów zarówno amatorom, jak i profesjonalistom. Mac App of the Year: Essayist – narzędzie dla studentów i naukowców, które dzięki AI automatyzuje i upraszcza proces formatowania prac akademickich.

– narzędzie dla studentów i naukowców, które dzięki AI automatyzuje i upraszcza proces formatowania prac akademickich. Apple Watch App of the Year: Strava – popularna aplikacja dla sportowców, wyróżniona za design i funkcję śledzenia postępów w czasie rzeczywistym na zegarku.

– popularna aplikacja dla sportowców, wyróżniona za design i funkcję śledzenia postępów w czasie rzeczywistym na zegarku. Apple TV App of the Year: HBO Max – platforma streamingowa została doceniona za bogatą ofertę oraz inkluzywność, m.in. dzięki wprowadzeniu obsługi amerykańskiego języka migowego.

– platforma streamingowa została doceniona za bogatą ofertę oraz inkluzywność, m.in. dzięki wprowadzeniu obsługi amerykańskiego języka migowego. Apple Vision Pro App of the Year: Explore POV – aplikacja, która "przenosi" użytkowników w najpiękniejsze miejsca na świecie, wykorzystując technologię Apple Immersive Video.

App Store Awards 2025 - lista gier roku

Niezależnie od aplikacji, Apple wyłonił także gry.

iPhone Game of the Year: Pokémon TCG Pocket – cyfrowa wersja karcianych bitew Pokemon.

– cyfrowa wersja karcianych bitew Pokemon. iPad Game of the Year: DREDGE – wędkarska gra RPG z elementami horroru i tajemniczą zagadką do rozwiązania.

– wędkarska gra RPG z elementami horroru i tajemniczą zagadką do rozwiązania. Mac Game of the Year: Cyberpunk 2077: Ultimate Edition – polska gra studia CD Projekt RED która zachwyca recenzentów Apple’a wizją metropolii sci-fi oraz wciągającą fabułą.

– polska gra studia CD Projekt RED która zachwyca recenzentów Apple’a wizją metropolii sci-fi oraz wciągającą fabułą. Apple Vision Pro Game of the Year: Porta Nubi – gra logiczna, która przekształca otoczenie użytkownika w rozszerzonej rzeczywistości, sprawiając, że staje się on częścią atmosferycznych łamigłówek.

– gra logiczna, która przekształca otoczenie użytkownika w rozszerzonej rzeczywistości, sprawiając, że staje się on częścią atmosferycznych łamigłówek. Apple Arcade Game of the Year: WHAT THE CLASH? – gra towarzyska dla kilku osób, która została doceniona za humor.

App Store Awards 2025 - wpływ kulturowy

Apple po raz kolejny wyróżnił gry i aplikacje za ich wpływ kulturowy.