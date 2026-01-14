Totalna dominacja. Ta marka sprzedała w 2025 roku najwięcej smartfonów

Apple zaliczył właśnie swój pierwszy w historii three-peat. Producent iPhone’ów zdobył tytuł największego dostawcy smartfonów trzeci rok z rzędu.

Firma analityczna IDC opublikowała wstępne szacunki dostaw smartfonów w 2025 roku. Wynika z nich, że w ciągu 12 miesięcy na rynek trafiło 1,26 miliarda urządzeń, co oznacza wzrost o 1,9 proc. rok do roku.

Zdaniem analityków, jedną z przyczyn stabilnego wzrostu jest kryzys na rynku pamięci. Wielu klientów, spodziewając się podwyżek cen smartfonów w 2026 roku, miało zdecydować się na wcześniejszą wymianę urządzenia.

TOP 5 producentów smartfonów w 2025 roku

Według wspomnianego raportu, najwięcej smartfonów w 2025 roku dostarczyły kolejno marki:

Apple - 247,8 mln (wzrost o 6,8 proc.);

Samsung - 241,2 mln (wzrost o 7,9 mln);

Xiaomi - 165,3 mln (spadek o 1,9 proc.);

vivo - 103,9 mln (wzrost o 2,7 proc.);

OPPO - 102 mln (spadek o 1,3 proc.).

Apple utrzymał pozycję lidera trzeci rok z rzędu. Analitycy wskazują, że to zasługa głównie sukcesu serii iPhone 17, która pozwoliła na odbicie sprzedaży w Chinach i wypracowanie rekordowych wyników w czwartym kwartale. Warto przy tym podkreślić, że Apple jako jedyny w TOP 5 nie ma w swojej ofercie telefonów budżetowych, którymi mógłby poprawiać wyniki ilościowe kosztem niższej marży. Producent iPhone’ów sprzedaje dużo i drogo, co jest marzeniem każdego sprzedawcy.

Dostawy smartfonów Apple'a, Samsunga i Xiaomi w milionach (źródło: IDC)

Choć Samsung, który w latach 2011-2022 utrzymywał pozycję lidera, po raz trzeci musi się zadowolić miejscem drugim, firma nie ma powodów do narzekań. Koreańczycy odnotowali bowiem największy wzrost rok do roku, co ma być zasługą wyjątkowo dobrej sprzedaży składanych smartfonów Galaxy Z Fold 7 i ciepłego przyjęcia serii Galaxy A.

Sytuacja chińskich marek Xiaomi, vivo i OPPO prezentuje się stabilnie. Warto jednak odnotować, że na początku 2026 roku OPPO oficjalnie wchłonęło markę realme, więc w kolejnych raportach wyniki sprzedaży obu brandów będą sumowane. To potencjalnie może im pozwolić na uzyskanie zauważalnej przewagi nad vivo.

Przed rynkiem smartfonów ciężki rok

Mimo optymistycznego zakończenia 2025 roku, analitycy IDC ostrzegają przed nadchodzącym spowolnieniem. Branża stoi w obliczu bezprecedensowego niedoboru pamięci, co jest uważane za jedno z największych wyzwań związanych z łańcuchem dostaw ostatnich lat.

Przewiduje się, że w 2026 roku rynek zanotuje spadki, a konsumenci muszą przygotować się na zauważalny wzrost cen smartfonów, wymuszony przez rosnące koszty produkcji.