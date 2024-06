Masz tego iPhone’a? Pora na przesiadkę. Apple kończy wsparcie

Porzucanie iPhone’ów przez Apple’a ma charakter wieloetapowy. Firma właśnie wbiła ostatni gwóźdź do trumny jednego z najbardziej lubianych smartfonów w swojej historii.

Mowa o iPhonie 5s, który trafił na rynek w 2013 roku. Był to pierwszy smartfon Apple’a z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych i ostatni flagowy model marki z 4-calowym ekranem.

iPhone 5s - koniec wsparcia po niemal 11 latach

iPhone 5s został właśnie wpisany na listę “produktów poza okresem wsparcia Apple”. Obejmuje ona urządzenia, w przypadku których od zakończenia dystrybucji minęło ponad 7 lat.

Co to oznacza dla klientów? Uszkodzonego smartfonu nie będzie już można oddać do autoryzowanego serwisu, a produkcja i sprzedaż części zamiennych zostały zakończone.

iPhone 5s

Prawdopodobnie część nieautoryzowanych serwisów jeszcze przez jakiś czas będzie dysponować zapasami części. Zwłaszcza że iPhone 5s współdzieli sporo komponentów z bliźniaczym iPhone’em SE, który zadebiutował w roku 2016 i wciąż znajduje się na liście wspieranych urządzeń.

Apple dbał o iPhone’a 5s wyjątkowo długo

iPhone 5s wylądował na sklepowych półkach we wrześniu 2013. Po wyjęciu z pudełka smartfon działał pod kontrolą systemu iOS 7, ale dostał aż 5 dużych aktualizacji oprogramowania, wliczając w to iOS 12.

Choć ostatnia główna aktualizacja została wydana jesienią 2018, oprogramowanie iPhone’a 5s po cichu rozwijane było znacznie dłużej. W styczniu 2023 Apple nieoczekiwanie wypuścił uaktualnienie iOS 12.5.7, które zawierało "ważne poprawki zabezpieczeń".

Ciekawostką jest to, że iPhone 5s znajdował się na liście wspieranych urządzeń nawet dłużej niż o rok młodszy iPhone 6s Plus. Wsparcie dla tego modelu zakończyło się na początku kwietnia.

Aby uniknąć potencjalnych problemów, warto pomyśleć o przesiadce na któregoś z polecanych modeli iPhone'a.