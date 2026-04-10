AirDrop na kolejnych smartfonach Galaxy. Samsung opublikował listę modeli

Samsung zintegrował obsługę standardu AirDrop z systemową funkcją Quick Share, co znacząco upraszcza wymianę danych między smartfonami Galaxy z Androidem oraz iPhone’ami. Wkrótce z nowej funkcji skorzystają także użytkownicy starszych modeli.

Obsługa standardu AirDrop pod koniec marca została udostępniona użytkownikom smartfonów Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra w ramach aktualizacji oprogramowania. Teraz Samsung rozszerza testy beta nakładki One UI 8.5 i przy okazji ujawnił listę starszych modeli, które dostaną tę funkcję.

Na ten moment Samsung potwierdził, że wsparcie dla AirDropa trafi wraz z aktualizacją One UI 8.5 m.in. na modele:

Galaxy S25:

Galaxy S25+;

Galaxy S25 Ultra;

Galaxy S24;

Galaxy S24+;

Galaxy S24 Ultra;

Galaxy Z Fold 7;

Galaxy Z Flip 7;

Galaxy Z Fold 6;

Galaxy Z Flip 6.

Wygląda na to, że póki co firma skupia się na telefonach z górnej półki, bo Galaxy A57 i A37 mają już interfejs One UI 8.5, ale bez obsługi AirDropa. W komunikacie prasowym nie wspomniano także o wariantach Galaxy S25 Edge czy S25 FE, ale użycie zwrotu “including” przy liście modeli może sugerować, że finalnie będzie ich więcej.

Wyjąwszy wspomniane smartfony Samsunga, na natywną wymianę plików z iPhone’ami pozwalają także telefony Google Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, 10, 10 Pro, 10 Pro XL oraz 10a.