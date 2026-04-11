Podłączył stację dyskietek do Tesli. To naprawdę działa

Stacja dyskietek to dla wielu relikt przeszłości. Tymczasem ukraiński inżynier udowodnił, że nawet tak archaiczne urządzenie może współpracować z nowoczesną Teslą. I co więcej — da się z niego odtworzyć muzykę.

Stacja dyskietek wydaje się dziś absolutnym przeżytkiem. Jeszcze kilkanaście lat temu była standardem w komputerach, a dziś wielu młodszych użytkowników nawet nie wie, jak wygląda. Nośniki o pojemności 1,44 MB ustąpiły miejsca gigabajtowym pendrive’om i chmurze.

A jednak… technologia lubi zaskakiwać.

Podłączył stację dyskietek do Tesli

Ukraiński inżynier elektronik i programista, Oleg Kutkov, postanowił sprawdzić coś, co brzmi jak żart: czy da się podłączyć stację dyskietek do nowoczesnego samochodu elektrycznego.

Efekt? Zaskakująco pozytywny. Urządzenie zostało podłączone do portu USB w schowku Tesli za pomocą specjalnego konwertera USB–FDD. Samochód bez problemu rozpoznał sprzęt jako zwykły nośnik danych. Bez przeróbek, bez ingerencji w elektronikę auta.

Na dyskietce znalazł się jeden plik MP3. I to nie byle jaki — kultowy „Never Gonna Give You Up” Ricka Astleya. Odtwarzanie nie było natychmiastowe. Najpierw trzeba było poczekać, aż mechanizm odczyta dane. Charakterystyczne dźwięki przesuwającej się głowicy magnetycznej tylko podkreślały klimat retro. Ale finalnie — muzyka popłynęła z głośników Tesli.

Dlaczego to w ogóle działa?

Sekret tkwi w oprogramowaniu. System Tesli oparty jest na jądrze Linux, które nadal obsługuje starsze technologie, w tym stacje dyskietek.

Dodatkowo zastosowany konwerter sprawia, że dyskietka „udaje” zwykły nośnik USB. Dla systemu auta nie ma więc znaczenia, czy dane pochodzą z nowoczesnego pendrive’a, czy z technologii sprzed dekad.

Ten eksperyment pokazuje coś więcej niż tylko ciekawostkę. Nawet najbardziej przestarzałe technologie mogą znaleźć zastosowanie w nowoczesnym świecie — jeśli tylko ktoś ma pomysł i odrobinę kreatywności.

A przy okazji przypomina, jak ogromny skok technologiczny wykonaliśmy. Od kilku megabajtów na plastikowej dyskietce… do komputerów na kołach.