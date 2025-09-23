Gigantyczna inwestycja NVIDII – OpenAI dostanie sprzęt za 100 mld dol.

NVIDIA zainwestuje 100 mld dol. w centra danych dla OpenAI, twórcy ChatGPT. Pierwszy system oparty na platformie NVIDIA Rubin ma powstać już w przyszłym roku. Łączna moc planowanych systemów sięgnie co najmniej 10 GW.

NVIDIA i OpenAI ogłosiły strategiczne partnerstwo dotyczące budowy nowych centrów danych dla sztucznej inteligencji. Wartość inwestycji sięga 100 mld dol, a planowana łączna moc obliczeniowa ma wynieść co najmniej 10 GW.

Gigantyczne centra danych krok po kroku

Budowa infrastruktury będzie przebiegać etapami. Pierwsze centrum, o mocy jednego gigawata i oparte na najnowszej platformie NVIDIA Rubin, ma zostać uruchomione w drugiej połowie 2026 r.

NVIDIA Rubin to najnowsza platforma obliczeniowa firmy NVIDIA, zaprojektowana specjalnie z myślą o centrach danych AI nowej generacji. Wyróżnia się bardzo dobrą skalowalnością i ma stanowić fundament infrastruktury dla treningu zaawansowanych modeli językowych. Niedawno producent zadeklarował, że chipy Rubin już są gotowe i czekają na rozpoczęcie masowej produkcji.

W kolejnych etapach pojawią się nowe generacje platform sprzętowych, a całość pochłonie miliony procesorów graficznych dostarczanych przez NVIDIĘ. Końcowa data zakończenia projektu nie została jeszcze podana.

"Żaden partner poza firmą NVIDIA nie jest w stanie wykonać tego na taką skalę i z taką szybkością” — powiedział Sam Altman, dyrektor generalny OpenAI.

W stronę „superinteligencji”

OpenAI planuje wykorzystać nowe centra danych do trenowania kolejnych generacji modeli językowych, które mają przybliżyć firmę do stworzenia tzw. „superinteligencji”. NVIDIA z kolei wzmacnia swoją pozycję lidera w branży AI, która już dziś uczyniła ją najbogatszą spółką świata.

Sam Altman, współzałożyciel i CEO OpenAI, podkreślił rolę mocy obliczeniowej: “To ona stanowi fundament gospodarki przyszłości. Dzięki współpracy z NVIDIĄ będziemy mogli osiągać kolejne przełomy w AI i wspierać ludzi oraz biznesy na niespotykaną dotąd skalę”.

Warto dodać, że Sam Altman, szef OpenAI – twórcy ChatGPT – zapowiedział wcześniej, że do końca roku firma planuje wdrożyć ponad milion procesorów graficznych.