W grach dominuje przemoc, ale na szczęście od czasu do czasu pojawiają się też pełne pozytywnych emocji perełki, takie jak Two Point Hospital czy Overcooked. Wkrótce dołączy do nich It Takes Two, stworzone z myślą o wspólnej zabawie.

It Takes Two - kooperacyjna gra na imprezę, dla par i do wspólnej rozgrywki z dzieckiem

Obszerny zwiastun It Takes Two pojawił się na The Game Awards 2020 i gra od razu nas urzekła. To pozytywnie zakręcona przygodówka, w której kluczem do sukcesu jest współpraca. Dlatego też do zabawy możesz zaprosić znajomego – możecie grać przy jednym urządzeniu albo zdalnie (i – co w tym wszystkim najlepsze – nie musi on mieć swojego egzemplarza gry, bo po zaproszeniu dołączy do rozgrywki za darmo).

Dobrze, ale na czym tak właściwie polega ta zabawa? Na poznawaniu kolejnych rozdziałów opowieści o trudach w związku, co wymagać będzie rozwiązywania zagadek i pokonywaniu najróżniejszych przeszkód. Aby przechodzić dalej, konieczne będzie pomaganie sobie, a stawiane wyzwania mają „redefiniować gatunek”. Najlepiej jednak to wszystko pokazuje wspomniany zwiastun, dlatego oto i on:

Zobacz najnowszy zwiastun It Takes Two - z The Game Awards 2020:

Na koniec dodajmy, że za It Takes Two odpowiada studio Hazelight. Ekipa ta nie tak dawno temu dała nam A Way Out, którym udowodniła, że wie jak podchodzić do tematu kooperacji, więc jesteśmy spokojni. Z utęsknieniem wyczekujemy więc aż nadejdzie 26 marca 2021 roku – tego dnia produkcja zadebiutuje na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 i Xbox One.

Źródło: EA, informacja własna

