Karty graficzne potrafią osiągać bardzo wysokie temperatury. Nie jest to jednak koniecznością i da się je w prosty sposób obniżyć – amerykański modder DandyWorks znalazł sposób, aby zbić temperatury przeszło o 40 stopni Celsjusza.

Chodzi o wydajniejsze karty graficzne z serii GeForce RTX 3000, w których zastosowano pamięci typu GDDR6X – to nowoczesne, superszybkie moduły, które nierzadko osiągają temperatury przekraczające 100 stopni Celsjusza.

Modder o pseudonimie DandyWorks opublikował filmik, w którym zademonstrował sposób na obniżenie temperatur pamięci.

Jak obniżyć temperatury pamięci GDDR6X w karcie graficznej?

DandyWorks posłużył się tutaj kartą graficzną ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 Ti OC – to niereferencyjna konstrukcja, która została wyposażona w potężne chłodzenie. Czy jest efektywne? To zależy. O ile temperatury układu graficznego rzeczywiście są niskie, tak odczyty dla VRAM potrafią dochodzić do 110 stopni Celsjusza.

Prosta modyfikacja pozwoliła znacząco obniżyć temperatury modułów pamięci VRAM

Modder postanowił ulepszyć chłodzenie - zamiast termopadów, umieścił on na modułach GDDR6X miedziane blaszki, które lepiej sobie radzą z odprowadzaniem ciepła.

Poniżej znajdziecie filmik prezentujący modyfikację:

Efekt? Temperatury pamięci przy mocnym obciążeniu kopaniem kryptowalut spadły o 46 stopni Celsjusza (ze 110 do 64 stopni Celsjusza). Trzeba zatem przyznać, że różnica jest więc naprawdę spora.

Jeśli planowalibyście podobną modyfikację, warto dodać, że DandyWorks wykorzystał blaszki o grubości termopadów, a elementy obok modułów zaizolował taśmą kaptonową. Całą procedurę przeprowadzacie na własną odpowiedzialność. Zalecana jest tutaj duża ostrożność, bo metalowe blaszki nie są tak elastyczne jak termopady i pod naciskiem mogą uszkodzić moduły pamięci.

Wysokie temperatury VRAM to problem? Niekoniecznie

Warto jednak zauważyć, że wysokie temperatury niekoniecznie muszą oznaczać problemy. Pamięci GDDR6X są projektowane do pracy przy wartościach przekraczających 100 stopni Celsjusza (przykładowo dla modułów Microna stosowanych w karcie firmy ASUS jest to 105 stopni Celsjusza). Wysokie temperatury mogą jednak wpływać na krótszą żywotność sprzętu i zwiększać ryzyko usterki.

