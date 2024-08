Jak odzyskać 15 GB darmowej przestrzeni w Gmailu?

Przepełniona skrzynka Gmail? Jason Chun z CNET podpowiada, jak odzyskać 15 GB darmowej przestrzeni bez usuwania starych e-maili. Dowiedz się, jak przenieść wiadomości na nowe konto i cieszyć się czystą skrzynką odbiorczą.

Czy twoja skrzynka Gmail jest pełna nieprzeczytanych wiadomości? Łatwo zużyć 15 GB darmowej przestrzeni, którą oferuje Google, zwłaszcza gdy otrzymujesz dużo e-maili z dużymi załącznikami, jak zdjęcia czy filmy. Gdy przestrzeń się skończy, przestaniesz otrzymywać nowe wiadomości. Jednym z rozwiązań jest usuwanie starych e-maili, ale to może być czasochłonne.

Szybkie rozwiązanie

Jason Chun z CNET sugeruje prosty sposób na odzyskanie przestrzeni bez tracenia starych wiadomości. Wystarczy utworzyć drugie konto Gmail i przenieść tam wszystkie stare e-maile. Możesz mieć nieograniczoną liczbę darmowych kont Google, co czyni to rozwiązanie praktycznym i łatwym do wdrożenia.

Jak przenieść wiadomości na nowe konto Gmail? Porady krok po kroku

Kliknij w kółko zębate i wejdź w "Zobacz wszystkie ustawienia"

Wybierz zakładkę przekazywanie i POP/IMAP

Wybierz "Włącz POP dla wszystkich wiadomości (nawet już pobranych)"

Jeśli chcesz, by wiadomoścy były automatycznie usunięt po przeniesiuniu wybierz opcję "Usuń kopię z usługi Gmail"

Zapisz ustawienia.

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, utwórz zupełnie nowe konto Gmail bez skrzynki odbiorczej - nazwiemy je kontem archiwalnym.

Zaloguj się na swoje nowe konto archiwum, kliknij ikonę koła zębatego u góry i wybierz opcję "obacz wszystkie ustawienia".

Wybierz kartę Konta i importowanie u góry, a następnie wybierz opcję Dodaj konto pocztowe obok opcji Sprawdź pocztę na innych kontach .

W wyskakującym oknie wprowadź nazwę swojego pierwotnego konta Gmail. Wybierz opcję Dalej.

Wybierz opcję "Importuj e-maile z mojego innego konta (POP3)" i wybierz ponownie Dalej.

Wprowadź hasło do swojego pierwotnego konta Gmail. Może być również konieczne utworzenie hasła do aplikacji Google (patrz uwaga poniżej).

Wybierz 995 w obszarze Port.

Zaznacz te 3 pola:

Zawsze korzystaj z bezpiecznego połączenia (SSL) podczas pobierania poczty,

Oznacz wiadomości przychodzące etykietami,

Archiwizuj wiadomości przychodzące (Pomiń skrzynkę odbiorczą)

Uwaga: Podczas konfiguracji może być konieczne utworzenie tymczasowego hasła aplikacji. Jeśli standardowe hasło nie działa, przejdź na stronę Google App Passwords, utwórz hasło i użyj go do synchronizacji kont.

Co po przeniesieniu wiadomości?

Automatyczne przenoszenie

Po skonfigurowaniu nowego konta e-maile zaczną się automatycznie przenosić. Proces ten może trwać od kilku godzin do kilku dni, w zależności od ilości wiadomości. Po zakończeniu transferu, stare wiadomości na oryginalnym koncie zostaną przeniesione do kosza, który należy opróżnić ręcznie.

Kontrola nad archiwum

Po zakończeniu transferu możesz cieszyć się czystą skrzynką odbiorczą. Aby zakończyć proces, usuń stare konto z listy kont, z których nowe konto pobiera pocztę. Usuń również hasło aplikacji, jeśli je utworzyłeś.

Utrzymanie konta aktywnego

Pamiętaj, że Google usunie konta nieaktywne przez ponad dwa lata. Aby tego uniknąć, zaloguj się na nowe konto co najmniej raz na dwa lata.

Dzięki tym krokom możesz skutecznie zarządzać swoją przestrzenią w Gmailu, unikając płatnych planów Google One i zachowując wszystkie ważne wiadomości.

źródło: cnet.com