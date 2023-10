Jak oszczędzić na ogrzewaniu? Trzy proste triki

Początek sezonu grzewczego to moment, w którym warto przypomnieć sobie zasady, dzięki którym można zredukować koszty ogrzewania. Trzy proste nawyki pozwolą wam na znaczne obniżenie kosztów związanych z ogrzewaniem mieszkania.

Nadchodzący sezon grzewczy nie będzie tani. Skok cen paliw i energii w 2022 r. odcisnął swoje piętno na naszych rachunkach, niezależnie od technologii, która jest przez nas wykorzystywana do ogrzewania nieruchomości. W związku z tym warto poznać trzy proste sztuczki, dzięki którym będziemy płacić mniej za ciepło. Nie wymagają one wcale wiele poświęcenia

Po pierwsze - nie przegrzewaj

Nie ma nic przyjemniejszego niż wejście do ciepłego mieszkania po dłuższym przebywaniu w nieprzyjemnych warunkach atmosferycznych. Nie należy jednak "przesadzać". Optymalna temperatura w pokojach, w których spędzamy czas w ciągu dnia, oscyluje między 20 a 23 stopniami Celsjusza, w zależności od preferencji. Temperatura rzędu 25 stopni Celsjusza jest zalecana w łazience, ale nie w pokoju dziennym czy sypialni.

W związku z tym warto stosować termostaty i ustawiać na nich odpowiedni poziom ogrzewania. W większości mieszkań wystarczy ustawić termostat na poziom oznaczony cyfrą "3". Ograniczy to przegrzewanie mieszkania w ciągu dnia, a tym samym wpłynie korzystnie na nasze rachunki.

Czytaj także: Jak ustawić termostat? Taka temperatura będzie odpowiednia

Przewietrz, nie wychładzaj

Innym błędem, który często popełniamy, jest nieodpowiednie wietrzenie mieszkania. Najkorzystniej jest wietrzyć mieszkanie krótko, ale intensywnie, na przykład otwierając okno na oścież. Naszym celem jest przecież tylko wymiana powietrza w pomieszczeniu, a nie jego wyziębianie.

Dzięki krótkiemu, intensywnemu wietrzeniu, wpuszczamy do środka chłodne powietrze, ale nie powodujemy wychłodzenia ścian i obiektów znajdujących się w mieszkaniu. Pozwala to na szybszy powrót do komfortowej temperatury. Warto pamiętać, by na czas wietrzenia zakręcać grzejnik - chłodne powietrze może "oszukać" termostat, w związku z czym grzejnik zacznie grzać znacznie mocniej, co z kolei przełoży się na wyższe rachunki, nie dając przy tym żadnych korzyści - przy otwartym oknie nie nagrzejemy pomieszczenia.

Trzeci nawyk - obniż temperaturę, gdy wychodzisz

Prostą rzeczą, o której warto pamiętać, jest redukcja temperatury w mieszkaniu, gdy z niego wychodzisz. Jeśli nie będzie nas w mieszkaniu przez dłuższy czas, możemy obniżyć temperaturę, ustawiając na termostatach cyfrę "2". Zazwyczaj zapewnia ona temperaturę na poziomie kilkunastu stopni Celsjusza. Dzięki temu mieszkanie nie wychłodzi się, a gdy wrócimy do domu, wzrost temperatury do docelowych 20-23 stopni nie zajmie wiele czasu. W ciągu dnia można też redukować temperaturę w pomieszczeniach, w których nie będziemy spędzać czasu, na przykład w sypialni.