Ceny za prąd mogą być różne. Porównywarka ofert już działa

Urząd Regulacji Energetyki wprowadza porównywarkę ofert sprzedawców energii elektrycznej. Takie narzędzie pozwala odbiorcom indywidualnym jak i mikroprzedsiębiorcom sprawdzić, jak kształtują się ceny prądu u poszczególnych dostawców.

Czy można porównać ceny prądu? 7 września 2023 r. weszła w życie nowelizacja Prawa energetycznego. Już wtedy zapowiedziano wprowadzenie kilku prokonsumenckich rozwiązań – jednym z nich jest wprowadzenie porównywarki cen prądu. Jak zapowiedziano, tak uczyniono i już można korzystać z tego narzędzia.

Jak porównać ceny prądu? Cenne informacje w jednym miejscu

Na oficjalnej stronie porównywarki cen prądu znajdują się dwa pliki: jeden zawiera porównywarkę ofert dla klientów indywidualnych, drugi zaś dla mikroprzedsiębiorców.

Zestawienia dotyczą wyłącznie cen sprzedaży energii elektrycznej – nie obejmują kosztów związanych z dystrybucją oraz przesyłaniem tej energii, które zawarte są w taryfach dystrybucyjnych. W plikach zawarto ceny stałe i strefowe, ceny dynamiczne, ceny indeksowane oraz inne.

W porównywarce cen prądu znajdziemy przydatne informacje w jednym miejscu. Poza samymi cenami, zawarto dane kontaktowe, obszar obowiązywania, warunki uczestnictwa, okres wypowiedzenia czy nawet kary umowne za przedterminowe wypowiedzenie, jeżeli takie występują.

Czy można dostać dofinansowanie do prądu?

Będąc w temacie energii, warto przypomnieć o tym, że do 30 września 2024 r. można składać wnioski o bon energetyczny, jeśli spełniamy wymogi. Najprościej jest złożyć wniosek poprzez aplikację mObywatel 2.0.

Warto również wzbogacić swoją wiedzę o informacje na temat tego, co zużywa najwięcej prądu w domu. To solidny fundament, który pozwoli sukcesywnie oszczędzać prąd, co przełoży się na niższe rachunki.

Źródło: Urząd Regulacji Energetyki