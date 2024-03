Aparat w telefonie cię podgląda? Możesz to sprawdzić

Czy jesteś świadomy, że kamera w twoim smartfonie może podglądać? To nie żart. Co więcej, istnieją strony internetowe i aplikacje, które mogą korzystać z kamery w twoim urządzeniu mobilnym do monitorowania twoich aktywności.

Jak sprawdzić, czy jesteś obserwowany przez kamerę w swoim smartfonie? Co zrobić, aby zabezpieczyć się przed taką inwigilacją w przyszłości? To wcale nie takie trudne i można to zrobić kilkoma kliknięciami w telefonie.

Telefon może cię podglądać

Niestety istnieje prawdopodobieństwo, że aparat w twoim telefonie może być wykorzystywany do podglądania cię. Takie sytuacje mają miejsce, gdy udzielasz niektórym aplikacjom lub stronom internetowym zgody na dostęp do kamery. Część z nich rzeczywiście potrzebuje dostępu do aparatu, aby prawidłowo funkcjonować (m.in. komunikatory). W ich przypadku zwykle jest to bezpieczne i dostęp do aparatu wynika z możliwości wysyłania znajomym zdjęć i innych obrazów. Jednak niektóre aplikacje wcale nie potrzebują dostępu do kamery, a mimo to żądają przekazania do niej dostępu. Jak więc w kilku prostych krokach zablokować dostęp do kamery na smartfonach z Androidem?

Zastanawiasz się, jak sprawdzić, czy ktoś cię podgląda przez kamerę w smartfonie?

Aparat może cię podglądać, jeśli udzieliłeś niektórym stronom internetowym zgodę na dostęp do kamery. Jeśli korzystasz z telefonu z Androidem, przejdź do przeglądarki internetowej, z której korzystasz, a następnie kliknij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu. W dalszej kolejności wybierz Ustawienia, a następnie Ustawienia witryn. Znajdź pozycję Kamera.

W tym miejscu ujrzysz listę stron, którym udzielono dostęp do aparatu. Oznacza to więc, że mają one przyzwolenie, aby cię podglądać. Jeśli chcesz usunąć z tej listy strony, z których nie korzystasz i nie chcesz, aby miały dostęp do kamery, kliknij na adres i wybierz opcję Blokuj.

Podobnie wygląda to w przypadku weryfikacji, które aplikacje cię podglądają. Przejdź do Ustawień telefonu (ikona z kołem zębatym w głównym menu), a następnie znajdź pozycję Aplikacje. Tutaj wyszukaj Ustawienia aplikacji, gdzie musisz wybrać pozycję Aparat. W dalszej kolejności wyświetli się lista aplikacji, które mają dostęp do kamery. Podobnie jak w przypadku blokowania stron, wystarczy tutaj kliknąć ikonę konkretnej aplikacji i użyć opcji Blokuj, jeśli chcesz odebrać aplikacji dostęp do aparatu.

Możesz też podjąć nieco bardziej radykalne kroki, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo. W jaki sposób? Wystarczy zmienić kilka ustawień telefonu i ograniczyć działanie aparatu w tle.

To również prosty proces, bowiem wystarczy uruchomić Sklep Play, a następnie kliknąć swoje zdjęcie profilowe znajdujace się w górnym rogu po prawej stronie. Tutaj zaś musisz przewinąć listę w dół i znaleźć zakładkę Pomoc i opinie. Wyszukaj tutaj sekcję Usuwanie zainstalowanych aplikacji, a w niej napis Kliknij, by otworzyć ustawienia aplikacji. Kliknij tę opcję. Na wyświetlonej liście wybierz Aparat, a następnie Ustawienia zaawansowane i Bateria. W tym miejscu zaznacz opcję Ograniczenie działania w tle i potwierdź wybór, używając przycisku Wprowadź ograniczenia. Dzięki tej prostej czynności aparat przestanie działać w tle, a więc nie będzie cię podglądać, ale nadal będzie w pełni funkcjonalny, tj. będziesz mógł użyć go do robienia zdjęć i nagrywania filmów.

Warto też zmienić ustawienia, które pozwolą telefonowi modyfikować zachowanie aplikacji. Będąc w ustawieniach aplikacji Aparat (w Ustawieniach > Informacje o aplikacji), na dole listy znajdź zakładkę Modyfikowanie ustawień systemu i przesuń suwak na pozycję wyłączoną.