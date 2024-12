Jak sprawdzić punkty karne przez internet? Prosty sposób

Zbyt duża liczba punktów karnych może prowadzić do utraty uprawnień do prowadzenia pojazdów. Warto więc co pewien czas sprawdzać ich stan. W dzisiejszym poradniku podpowiadamy, jak sprawdzić punkty karne.

Punkty karne są elementem systemu kontrolowania kierowców. W przypadku naruszenia przepisów ruchu drogowego, kierujący pojazdem może otrzymać nie tylko mandat (karę finansową). Dodatkową formą kary jest zwiększenie liczby punktów karnych, co może doprowadzić do utraty prawa do prowadzenia pojazdu. Stanie się to jednak dopiero w sytuacji, gdy kierowca uzbiera określoną liczbę punktów karnych. Warto więc mieć wiedzę na temat ich aktualnego stanu. W dzisiejszym poradniku podpowiadamy, jak można sprawdzić punkty karne. Mamy kilka możliwości, w tym sprawdzenie punktów karnych przez internet.

Punkty karne 2025 jak sprawdzić aktualny stan?

Jak już wspomnieliśmy, naliczenie określonej liczby punktów karnych może mieć poważne konsekwencje. Jeśli na koncie kierowcy znajdą się 24 punkty karne (w przypadku kierowców z prawem jazdy krócej, niż od roku - 20 punktów), zostanie on skierowany na kurs reedukacyjny lub utraci uprawnienia do kierowania pojazdem. Zbyt duża liczba punktów karnych może również prowadzić do skierowania na ponowny egzamin na prawo jazdy, a nawet - nałożenia dodatkowej grzywny.

Mamy dwa sposoby, jak sprawdzić punkty karne:

przez internet - na rządowej stronie

osobiście, udając się na komisariat policji

Punkty karne jak sprawdzić online?

Dla większości kierujących najwygodniejszym sposobem, jak sprawdzić swoje punkty karne, jest skorzystanie z rządowych stron internetowych. W tym celu musimy potwierdzić swoją tożsamość - e-dowodem z aktywnym certyfikatem lub przez Profil Zaufany.

Instrukcja jak można sprawdzić punkty karne przez internet:

Wejdź na stronę gov.pl Zaloguj się (Profil Zaufany, e-dowód, bankowość elektroniczna i inne metody) Z menu po lewej stronie wybierz “Kierowca i pojazdy” Przejdź do opcji “Punkty karne”

Jeśli na koncie kierowcy są punkty karne, zobaczysz ich stan. Informację możesz zapisać w formie pliku PDF

W tym miejscu zobaczysz nie tylko liczbę punktów karnych, ale także datę ich wygaśnięcia.

Punkty karne 2025 jak sprawdzić na komisariacie?

Możesz też osobiście poznać stan punktów karnych. Jak sprawdzić taką informację na komisariacie policji? Możesz udać się do dowolnego komisariatu policji. Zabierz ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, np. ważny dowód osobisty lub prawo jazdy.

Jak można sprawdzić punkty karne na komisariacie? Wystarczy o to zapytać. Sama weryfikacja stanu punktów jest bezpłatna. Jeżeli natomiast potrzebujesz oficjalnego zaświadczenia, koszt będzie wynosił 17 zł.

Zasady kasowania punktów karnych

Punkty karne automatycznie wygasają. Nastąpi to po upływie 1 roku od momentu uregulowania mandatu za wykroczenie drogowe. Nie musisz dodatkowo wnioskować o kasowanie punktów, dzieje się to w systemie CEPiK.

Zbyt duża liczba punktów karnych prowadzi do utraty uprawnień kierowcy do prowadzenia pojazdu. Jeśli obawiasz się tego, możesz zmniejszyć liczbę punktów poprzez udział w kursie organizowanym przez WORD (w tym miejscu, gdzie zdajemy egzamin na prawo jazdy). Maksymalnie możliwe jest zmniejszenie liczby punktów karnych o 6. Taki kurs możesz odbyć raz na pół roku. Nie jest to jednak możliwe, gdy liczba punktów przekroczy 24 (20 w przypadku kierowców ze stażem za kierownicą krótszym, niż rok).

Jak sprawdzić kiedy kasują się punkty karne?

Wiemy już, jak sprawdzić swoje punkty karne. Poznając taką informację, od razu dowiesz się też, kiedy punkty ulegną skasowaniu. Kara w postaci punktów karnych ulega skasowaniu po roku od opłacenia grzywny za dany mandat.

Znaczenie punktów karnych

Jeśli przekroczysz dopuszczalną liczbę punktów karnych, tracisz uprawnienia do kierowania pojazdem. Zdecydowanie warto więc regularnie monitorować ich stan. Dodatkowo, posiadanie punktów karnych może wpływać na wyższą stawkę za ubezpieczenie OC/AC. Firmy ubezpieczeniowe postrzegają kierowcę z punktami karnymi za bardziej skłonnego do naruszania przepisów drogowych.

Informacje na temat punktów karnych są widoczne dla kierowcy oraz uprawnionych instytucji. Dane na ich temat pojawiają się w systemie CEPiK w czasie rzeczywistym. Jeśli sprawdzając punkty karne podejrzewasz, że zostały błędnie naliczone, skontaktuj się z policją lub WORD.