Tymczasowe prawo jazdy pojawiło się w aplikacji mObywatel. Dzięki tej usłudze nie musimy już czekać na wydanie fizycznego dokumentu i zdany egzamin na kierowcę możemy zakończyć siadając za kółkiem własnego pojazdu. Niestety, nie zawsze działa.

W aplikacji mObywatel pojawiła się usluga tymczasowego prawa jazdy. Dzięki niej uprawnienia do kierowania pojazdem będzie można potwierdzić tuż po zdanym egzaminie. Jak to działa i dlaczego nie u wszystkich zainteresowanych?

Co to jest tymczasowe prawo jazdy w mObywatel?

Tymczasowe prawo jazdy w aplikacji mObywatel dostępne jest każdemu, kto zdał odpowiedni egzamin państwowy. Nie ma znaczenia czy chodzi o zdobycie pierwszych uprawnień czy ich rozszerzenie.

Za pośrednictwem rządowej aplikacji możliwy jest do pobrania dokument cyfrowy, który przez 30 od momentu zdania egzaminu potwierdza uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T. Jego wydanie jest bezpłatne, ale posługiwać się nim możemy tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

Pobranie tymczasowego prawa jazdy w aplikacji mObywatel

Z punktu widzenia użytkownika aplikacji mObywatel, żeby pobrać tymczasowe prawo jazdy trzeba:

zdać egzamin,

odczytać komunikat PUSH w telefonie,

pobrać dokument z poziomu aplikacji mObywatel.

Wiele jednak zależy od tempa w jakim WORD, z którego korzystaliśmy podczas egzaminu, jest w stanie dopełnić formalności.

Wydanie tymczasowego prawa jazdy w aplikacji mObywatel przebiega następująco:

Nie czekając na zatwierdzenie protokołu egzaminacyjnego WORD (egzaminator) uzupełnia wynik egzaminu w PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) Po zakończeniu egzaminu system przekazuje dane kierowcy do CEK (Centralnej Ewidencji Kierowców) oraz odpowiedniego Starosty W CEK automatycznie tworzone jest tymczasowe prawo jazdy Aplikacja mObywatel wysyła powiadomienie o możliwości pobrania nowego dokumentu cyfrowego

Dlaczego nie mam tymczasowego prawa jazdy w aplikacji mObywatel?

Tymczasowe prawo jazdy przestaje być dostępne w aplikacji mObywatel w kilku sytuacjach:

wydano nam prawo jazdy,

zatrzymano nam prawo jazdy,

otrzymaliśmy zakaz prowadzenia pojazdów,

odmówiono nam wydania prawa jazdy,

zmieniono wynik egzaminu na negatywny.

Musimy więc postępować w zależności od okoliczności indywidualnych.

W sierpniu 2023 przyczyna, dla której aplikacja mObywatel w naszym telefonie nie chce współpracować, może być wyjątkowa. Tymczasowe prawo jazdy zadebiutowało w aplikacji mObywatel 7 sierpnia, ale nie jest jeszcze dostępne wszystkim zainteresowanym. Wdrażanie tej funkcji trwać będzie przez dwa tygodnie, bo aż do 21 sierpnia.

Usługa będzie wdrażana sukcesywnie od 7 do maksymalnie 21 sierpnia br., dlatego nie wszyscy użytkownicy znajdą ją w swojej aplikacji już dziś

– podkreśla Minister Cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Ministerstwo Cyfryzacji nie podało dodatkowych szczegółów i nie sa znane zmienne, które decydują o trybie wdrożenia.

Źródło: Ministerswo Cyfryzacji