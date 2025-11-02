Telewizory

Czy telewizory 8K mają sens? Poznali odpowiedź

Aleksandra Dąbrowska | Redaktor serwisu benchmark.pl
Grupa badaczy z Uniwersytetu Cambridge i Meta Reality Labs chciała dowiedzieć się, ile pikseli tak naprawdę widzą nasze oczy – i czy telewizory o superwysokiej rozdzielczości, takie jak 8K, rzeczywiście robią różnicę.

Badanie, opublikowane niedawno w czasopiśmie Nature, skupiło się na tym, jak wyraźnie ludzie potrafią rozpoznawać drobne detale i kolory na ekranie. Zamiast mówić o całkowitej rozdzielczości ekranu, zespół zmierzył "piksele na stopień" (PPD). Chcieli w ten sposób zmierzyć, ile pikseli mieści się w jednym stopniu pola widzenia.

Prawdziwa miara widzenia 

W testach wykorzystano ruchomy wyświetlacz 4K, który uczestnicy oglądali pod różnymi kątami i z różnych odległości. Pokazywano im wzory w kolorze i czerni i bieli, aby zobaczyć, co oko jest w stanie wychwycić. 

Wyniki były dość jednoznaczne: nasze oczy widzą najostrzejsze szczegóły w skali szarości przy około 94 PPD. Czerwone i zielone wzory spadły nieznacznie do 89 PPD, podczas gdy żółty i fioletowy były znacznie trudniejsze do rozróżnienia przy 63 PPD. 

Zasadniczo oko wychwytuje kontrast i jasność znacznie lepiej niż drobne szczegóły kolorów.

Praktyczne wskazówki

Kiedy zespół zastosował te liczby do rzeczywistych konfiguracji, odkrycia stały się interesujące dla każdego, kto szuka telewizora. W standardowym salonie, gdzie sofa znajduje się około 2,5 metra od ekranu, 44-calowy telewizor o rozdzielczości QHD (2560 × 1440) prezentuje się niezwykle ostro.

Jak podsumowali badacze, przejście na rozdzielczość 4K lub 8K na ekranie o takiej wielkości nie spowoduje dużej różnicy wizualnej. Będzie ona widoczna wtedy, gdy usiądzie się znacznie bliżej lub skorzysta ze znacznie większego wyświetlacza.

Komentarze

1
    sn00p
    Mnie osobiście nie interesuje nic powyżej 1440p (2560x1440) Uważam też że 1080p to ideał rozdzielczości. Większość osób nie zauważy różnicy. Nadal jest wiele do powiedzenia i usprawnienia w kwestii jakości ale rozdzielczość mogła by się zatrzymać na max 1440P

