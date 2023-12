Jak wybrać Smart TV do pokoju dziecięcego? Porady od marki KIVI

Smart TV w pokoju dziecka musi spełniać wiele wymagań, w tym być bezpieczny dla oczu, mieć zabezpieczony ekran przed różnymi uszkodzeniami oraz zaawansowane technologie poprawy obrazu.

Razem z europejską marką KIVI, zastanówmy się, jak wybrać telewizor do pokoju dziecka i porozmawiajmy o KIVI KidsTV, czyli ich nowym produkcie tego sezonu.

Czy potrzebuję osobnego telewizora smart w pokoju mojego dziecka?

Zdecydowanie tak. Przecież oglądanie kreskówek lub programów rozrywkowych na tablecie, smartfonie czy starym laptopie, który dziecko „odziedziczyło", to kiepski kompromis. Dzielenie ekranu z rodzicami czy rodzeństwem nie zawsze jest wygodne. Jeśli dziecko ma swój własny telewizor, będzie to dla niego szansa na rozwój, naukę korzystania z gadżetu i odkrywanie świata technologii, co jest dziś niezbędne. Jednak pamiętajmy, że korzystanie z telewizora powinno być nadzorowane przez dorosłych.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze Smart TV do pokoju dziecka?

Przekątna ekranu

Przede wszystkim należy zdecydować o przekątnej ekranu, która wpływa na komfort oglądania telewizji. Istnieje kilka formuł określających optymalną przekątną dla konkretnego miejsca. KIVI dzieli się własnymi obserwacjami: do dziecięcych pokoi najczęściej wybierane są przekątne „średnie", czyli od 32 do 43 cali. Warto zwrócić uwagę na modele z rozdzielczością Full HD lub 4K, ponieważ większość nowoczesnych treści dla dzieci jest tworzona właśnie w tym formacie.

System operacyjny

Jeśli to możliwe, wybierz telewizor z najnowszym systemem operacyjnym. Na przykład wersje Android TV 9 i 11 KIVI obsługują Google Assistant i Chromecast (umożliwiając strumieniowanie wideo z tabletu lub smartfona na „duży ekran") i oferują wiele opcji ustawień kontroli rodzicielskiej. Sklep Google App oferuje ponad 10 000 gier oraz edukacyjnych i rozwojowych aplikacji dla dzieci.

Sterowanie Głosem

Opcja sterowania głosem jest bardzo pomocna dla dziecka: po pierwsze, jest to dobra zabawa, a po drugie, pozwala na szybkie przełączanie się między aplikacjami i wyszukiwanie treści w kilka sekund. Jest to również istotna funkcja dla najmłodszych użytkowników, którzy mogą jeszcze nie czytać, ale potrafią mówić.

Bezpieczeństwo Oczu

Ważne jest, aby telewizor miał niski poziom niebieskiego promieniowania. W KIVI jest to zapewnione przez technologię Low Blue Light, która dba o wzrok dzieci, zapobiegając zmęczeniu i pozytywnie wpływając na zasypianie.

Czy istnieją telewizory smart specjalnie zaprojektowane dla dziecięcych pokoi?

W grudniu KIVI przedstawiło KidsTV, nowy produkt na rynku zaprojektowany specjalnie do przestrzeni dziecięcych. Przede wszystkim jest to 32-calowy smart TV FULL HD działający na systemie operacyjnym Android TV 11. Jest to również przestrzeń do kreatywności i samorealizacji, element zabawy dla dzieci. Model oferuje następujące funkcje:

Ramka wokół ekranu , do której można przymocować zestaw konstrukcyjny. Za każdym razem mogą tworzyć unikalną ramkę odzwierciedlającą ich indywidualność, kreatywność i artystyczny gust. Telewizor jest kompatybilny z najpopularniejszymi seriami zestawów konstrukcyjnych, co pozwala na korzystanie z zestawu, który dziecko już posiada lub zakup nowego w wybranym temacie.

, do której można przymocować zestaw konstrukcyjny. Za każdym razem mogą tworzyć unikalną ramkę odzwierciedlającą ich indywidualność, kreatywność i artystyczny gust. Telewizor jest kompatybilny z najpopularniejszymi seriami zestawów konstrukcyjnych, co pozwala na korzystanie z zestawu, który dziecko już posiada lub zakup nowego w wybranym temacie. Ochronne szkło ekranu . Podczas zabawy dziecko może uszkodzić ekran, dlatego czasami trzeba częściej wymieniać telewizor w pokoju dziecięcym niż w innych. Dzięki wytrzymałemu i odpornemu na zarysowania hartowanemu szkłu, KIVI KidsTV jest odporny na ciężkie przedmioty i zarysowania. Dodatkowo, KIVI oferuje 3-letnią gwarancję na ekran.

. Podczas zabawy dziecko może uszkodzić ekran, dlatego czasami trzeba częściej wymieniać telewizor w pokoju dziecięcym niż w innych. Dzięki wytrzymałemu i odpornemu na zarysowania hartowanemu szkłu, KIVI KidsTV jest odporny na ciężkie przedmioty i zarysowania. Dodatkowo, KIVI oferuje 3-letnią gwarancję na ekran. Mocne mocowanie . Model jest wyposażony w zestaw dwustronnych naklejek, dzięki czemu rodzice mogą bezpiecznie przymocować telewizor do jego miejsca spoczynku. Zapobiega to przewróceniu urządzenia przez dzieci podczas zabawy.

. Model jest wyposażony w zestaw dwustronnych naklejek, dzięki czemu rodzice mogą bezpiecznie przymocować telewizor do jego miejsca spoczynku. Zapobiega to przewróceniu urządzenia przez dzieci podczas zabawy. Nocne światło na tylnej ściance. Emituje miękkie, kojące światło i tworzy przytulną atmosferę w pokoju dziecka, pomagając w przygotowaniu do zaśnięcia. Nocne światło może działać, nawet gdy telewizor jest wyłączony. Poziom jasności światła można regulować za pomocą pilota lub przycisku na urządzeniu telewizyjnym.

KIVI KidsTV jest już dostępny w sieciach: RTV EURO AGD, Maxelectro i Media Expert.

