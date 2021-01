Żaden miłośnik soulslike nie może przejść obojętnie obok Nioh 2 - zobacz jak gra wygląda na PC. Premiera gry już na początku lutego!

Jeśli na ścianie w domu masz obrazek przestawiający świętego Miyazakiego, patrona dobrego game designu (dowcip ten ukradłem), to z całą pewnością jesteś miłośnikiem serii Dark Souls (nie pomijając Demon's Souls). Gry zbliżone mechaniką do dzieł From Software określa się mianem soulslike. Nioh należy właśnie do takiego gatunku, tylko akcja gry zamiast w realiach dark fantasy, umieszczona jest w świecie przypominającym feudalną Japonię.

Zaraz... a co z Sekiro, czyli z inną grą From Software właśnie w japońskich klimatach? Otóż Nioh ma w sobie więcej z Dark Souls niż Sekiro, która jednak miała znacznie inną mechanikę walk. Za Nioh odpowiada zespół Team Ninja - znany głównie z serii Ninja Gaiden oraz Dead Or Alive (przypomnijmy, że cześć 5 i 6 dostępna jest również na PC).

Nioh 2 na PC - wszystkie DLC w zestawie i obsługa DLSS

Nioh 2 na PC zadebiutuje już 5 lutego - będzie to wersja Complete Edition w której zawarto wszystkie trzy DLC, a konkretnie: The Tengu’s Disciple, Darkness in the Capital oraz The First Samurai. Osoby które zdecydują się na zamówienie gry w przedsprzedaży na Steamie otrzymają również cyfrowe gratisy, czyli strój dezertera sohaya oraz ozdobny złoty pancerz.

Nioh 2 - porównanie jakości grafiki

Oprócz DLSS pecetowa wersja będzie mogła pochwalić się obsługą HDR, wysokich częstotliwości odświeżania, czy też rozdzielczości ultrapanoramicznych.

Minimalne wymagania gry określono na GeForce GTX 970 i procesor Intel Core i5 4xxx, a zalecane na GeForce GTX 1660 Super oraz procesor Intel Core i7 6xxx, a więc nie są one szczególnie wygórowane.

Liczba dostępnych opcji nie jest może przytłaczająca... i gra działa w oparciu o DirectX 11, ale skoro działa dobrze, to można na to przymknąć oko. Poniżej znajdziecie porównanie ustawień jakości grafiki. Niestety wersja prasowa miała włączony na stałe adaptacyjny VSync, więc przeprowadzenie precyzyjnych testów wydajnościowych było niemożliwe - z tym zawsze lepiej poczekać do premierowej wersji z pełną obsługą sterowników graficznych.

Największy wpływ na wygląd gry mają cienie i one też pożerają najwięcej mocy układu graficznego. Jednak nawet w ustawieniach niskich gra wygląda po prostu dobrze.

Nioh 2 - galeria PC

Po sprawie z Cyberpunkiem trudno komukolwiek polecać zakup gry w przedsprzedaży, ale... graliśmy już w wersję przedpremierową i praktycznie rzecz biorąc jest już ona kompletnym produktem. Żeby nie było - są tu jeszcze drobne niedociągnięcia, jak choćby pojawianie się na ekranie wskaźnika myszki, a technologia DLSS nie działała jeszcze poprawnie (o czym informuje producent udostępniając wersję prasową). W każdym razie - nie znaleźliśmy tam nic, z czym nie poradziłby sobie producent do dnia premiery.

Warto czekać? Naszym zdaniem - tak! Przypominamy - premiera już 5 lutego.

