Jak zmienić lokal do głosowania przez internet? Zmiana miejsca głosowania

Wybory parlamentarne 2023 odbędą się już 15 października. W związku z tym, u wielu wyborców może pojawić się pytanie jak zmienić miejsce głosowania. Z pomocą przychodzi Centralny Rejestr Wyborczy, który pozwala zmienić lokal do głosowania przez internet.

Może się zdarzyć, że z jakiegoś powodu nie możesz oddać głosu w nadchodzących wyborach parlamentarnych w lokalu, w którym robiłeś to dotychczas. Aby więc nadal móc wygodnie zagłosować, w kilku prostych krokach możesz zmienić miejsce głosowania online. Jak to zrobić?

Centralny Rejestr Wyborców

Ustawodawca wciąż umożliwia zmianę miejsca głosowania tradycyjną metodą, tzn. poprzez przekazanie odpowiednich (papierowych) wniosków konkretnemu urzędowi. To jednak rozwiązanie, które wymaga poświęcenia więcej czasu w porównaniu z możliwościami oferowanymi przez Centralny Rejestr Wyborców (CRW).

Dzięki obecności elektronicznego systemu gromadzącego dane o wyborcach, właściwie przy pomocy kilku kliknięć możesz zmienić lokal do głosowania przez internet. Wystarczy, że dysponujesz:

profilem zaufanym;

aplikacją mObywatel;

rachunkiem w bankowości elektronicznej;

e-dowodem;

eID.

W CRW czeka na ciebie opcja sprawdzenia swoich danych w rejestrze wyborców, zmiany miejsca głosowania bądź zmiany stałego obwodu głosowania. Wszystko to bez wychodzenia z domu i – dzięki możliwości zalogowania przez mObywatela – właściwie na wyciągnięcie ręki każdego Polaka.

Zmiana miejsca głosowania przez internet. Prosty poradnik krok po kroku

Pierwszym krokiem jest zalogowanie się do wspomnianego wcześniej CRW. To z poziomu tego narzędzia złożysz elektroniczny wniosek i zmienisz lokal do głosowania. Przejdź więc na stronę CRW i zaloguj się do usługi za pomocą wybranego sposobu. Najszybszym z nich będzie wybranie logowania przez aplikację mObywatel, bowiem do tego wystarczy tylko zeskanować kod QR.

Wystarczy zalogować się do CRW, by w kilka chwil złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania

W dalszej kolejności wyświetli ci się ekran dotyczący tego, czy dysponujesz czynnym prawem wyborczym i do którego okręgu wyborczego jesteś przypisany. Jeśli miejsce do głosowania zgadza się z tym, w którym chcesz oddać swój głos – na tym etapie możesz się wylogować. Jeśli natomiast chcesz zmienić lokal do głosowania przez internet, użyj przycisku “Złóż wniosek”.

Chcesz zmienić miejsce głosowania? Online zrobisz to w kilka minut

W tym momencie zostaniesz przeniesiony do kolejnej strony, na której należy potwierdzić chęć złożenia wniosku o zmianę adresu głosowania. Kliknij więc kolejny raz niebieski przycisk “Złóż wniosek”. Rządowy portal przeniesie cię do widoku składania elektronicznego wniosku. Pamiętaj, że zmianę miejsca głosowania przez internet musisz zgłosić najpóźniej do 12 października. Po tym dniu usługa będzie niedostępna.

We wniosku o zmianę miejsca głosowania wystarczy podać miejscowość, w której przebywasz i chcesz oddać głos. Serwis wyświetli urząd, do którego trafi twój wniosek. Jeśli wszystkie podane dane się zgadzają, wystarczy kliknąć przycisk “Dalej” na dole strony. Na koniec potwierdź raz jeszcze wprowadzone dane i kliknij “Podpisz i wyślij”. To wszystko, co musisz zrobić, aby zmienić miejsce do głosowania online.