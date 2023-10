Premiera, a nawet sama zapowiedź GTA 6 pozostaje tajemnicą. Rockstar Games nie spieszy się z ujawnieniem informacji, ale czym byłaby branża gier, gdyby nie rozmaite przecieki? Najnowsze doniesienia sugerują, że nowe GTA zaoferuje grafikę, jakiej w życiu nie widzieliśmy.

Na GTA 6 czekamy już tyle lat. Czy to będzie graficzna rewolucja?

Pewnie jak i wy, my również czekamy na datę premiery GTA 6. Najnowszy przeciek sugeruje, że GTA 6 zaoferuje niespotykany dotąd przeskok graficzny. Rockstar Mag, czyli fanowski serwis poświęcony legendarnej serii, dotarł - jak twierdzi - do zakulisowych informacji na temat nowej wersji silnika Rockstar Advanced Game Engine. Kolejna interacja, czyli RAGE 9, ma zapewnić niespotykane dotąd wrażenia. Wszystkiego ma być więcej, co nie powinno dziwić, bowiem poprzednia odsłona cyklu ma już 10 lat na karku. Niemniej w stosunku do samego Red Dead Redemption 2, GTA 6 ma oferować wyraźny przeskok technologiczny.

GTA 6 zdeklasuje Red Dead Redemption 2

W opublikowanym przez Rockstar Mag artykule możemy przeczytać, że “różnica graficzna pomiędzy Red Dead Redemption 2 i GTA 6 będzie większa niż ta, której doświadczyliśmy pomiędzy GTA 5 i RDR 2”. Jeśli przeciek ma znamiona prawdy, to należy spodziewać się nowego systemu symulacji fizyki wody w czasie rzeczywistym. Niespotykane dotąd możliwości silnika pozwolą stworzyć bardziej szczegółowe modele pojazdów, przez co deformacje, kolizcje czy wszelkiej maści wypadki bardziej realistyczne. Zaawansowana fizyka jazdy ma natomiast wynieść personalizację aut na wyższy poziom; zamontowany spoiler - oprócz walorów wizualnych - może zapewnić lepszą kontrolę nad pojazdem w trakcie np. gwałtownej burzy lub porywistego wiatru.

GTA 6 z zaawansowanym systemem pogody

Skoro już o pogodzie mowa, to Rockstar Mag twierdzi, że GTA 6 zaoferuje “prawdziwy system pogodowy”, który jak nigdy dotąd ma wpływać na środowisko oraz rozgrywkę. A będzie co podziwiać: GTA 6 będzie pierwszą grą z tej serii, która wykorzysta renderowanie oparte na fizyce w oparciu o tekstury PBR (Physically Based Rendering). To, że GTA 6 zaoferuje nową jakość, to pewna sprawa. Najważniejszym pytaniem pozostaje to, kiedy ujrzymy oficjalne materiały z gry, by móc ocenić nowe dzieło. Niektórzy sądzili, że dziesiąta rocznica GTA 5 będzie właśnie tym dniem. Tak się nie stało. Musimy więc uzbroić się w cierpliwość.