Chcesz kupić myjkę ciśnieniową? Sprawdź, jaka myjka ciśnieniowa od 500 zł do 800 zł jest najlepszym wyborem.

Niemal w każdym domu przyda się myjka ciśnieniowa. Jak wybrać takie urządzenie? Podobne pytanie możesz zadawać sobie, jeśli jesteś zainteresowany jego zakupem. W artykule podpowiemy, na co zwrócić uwagę i jaka myjka ciśnieniowa do 500 zł albo 800 zł okaże się dobrym wyborem.

Myjka ciśnieniowa – jak wybrać i dlaczego taki sprzęt warto kupić?

Myjka ciśnieniowa to popularny sprzęt z kategorii urządzeń do domu i ogrodu. Nie każda jednak będzie odpowiednia do Twoich potrzeb. Decyzję o zakupie warto podjąć, biorąc pod uwagę różne czynniki. Jeśli chcesz mieć gwarancję wysokiej jakości, wybierz myjkę renomowanego producenta, na przykład Kärcher albo Lavor. Pracują one pod dużym ciśnieniem roboczym i wyposażono je w wiele funkcjonalnych elementów, na przykład w systemy dozowania środków czyszczących czy wielozadaniowe lance.

O dużej popularności myjek ciśnieniowych decyduje ich szerokie zastosowanie. Możesz ich użyć do usuwania brudu, kurzu i pyłu, a także nalotów pleśni, porostów czy grzybów. Przydają się do mycia:

pojazdów , takich jak: samochód, rower, motocykl, w tym poszczególnych ich części, np. opon;

, takich jak: samochód, rower, motocykl, w tym poszczególnych ich części, np. opon; mebli oraz narzędzi ogrodowych , a także basenu czy ogrodzenia ;

, a także czy ; kostki brukowej wokół domu czy na podjeździe oraz płytek tarasowych;

wokół domu czy na podjeździe oraz tarasowych; dachu, rynien i elewacji – zapobiegniesz zatkaniu orynnowania;

– zapobiegniesz zatkaniu orynnowania; zabawek i konstrukcji dla dzieci, na przykład zjeżdżalni.

Jeśli zastanawiasz się, jaka myjka ciśnieniowa do 600 zł czy 800 zł jest dobrym wyborem, to pamiętaj, że każde tego typu urządzenie ułatwi ci prace pielęgnacyjne wokół domu. Za jego pomocą usuniesz nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia, a posesja będzie wyglądała estetycznie.

Jaka myjka ciśnieniowa do kostki brukowej, a jaka do mycia samochodu?

Jeśli szukasz informacji, jaka myjka ciśnieniowa w domu sprawdzi się najlepiej, to pamiętaj, że kluczowym parametrem jest ciśnienie robocze. Im wyższe, tym większa skuteczność i szybkość mycia oraz szersze możliwości zastosowania sprzętu, a także mniej detergentów potrzebnych do pielęgnacji kostki brukowej czy pojazdów. Pod uwagę weź również wydajność tłoczenia: jeśli jej wartość jest wysoka, w granicach 350 l/h, sprawniej wykonasz pracę.

Myjki ciśnieniowe najczęściej wytwarzają ciśnienie na poziomie od 110 do 180 bar. Na przykład jeśli jesteś zainteresowany urządzeniem Kärcher, możesz wybrać sprzęt, który należy do jednej z pięciu klas wydajności, czyli:

K 2, z ciśnieniem 110 bar oraz wydajnością 360 l/h – wystarczy do okazjonalnego użycia, na przykład czyszczenia niewielkiej powierzchni kostki brukowej;

K 3 (120 bar i 380 l/h) – idealna do pozbywania się standardowych zanieczyszczeń z mebli i narzędzi ogrodowych;

K 4 – ciśnienie 130 bar oraz wydajność 420 l/h – umożliwi szybkie umycie samochodu czy motocykla, jak również jasnej fasady domu ze śladami po deszczu, błocie i śniegu;

K 5 (145 bar i 500 l/h) – pozwoli wyczyścić ścieżki ogrodowe, podjazd, balkon oraz taras, a także odświeżyć elementy małej architektury, jak murowany grill ogrodowy;

K 7 (180 bar i 600 l/h) – przeznaczone do wymagających prac, w tym usuwania trudnych zabrudzeń z dużych powierzchni, np. kostki brukowej, samochodu czy dachu.

Dzięki szerokiej ofercie myjek ciśnieniowych swobodnie dobierzesz maszynę do własnych potrzeb, biorąc pod uwagę na przykład zakres i częstotliwość zastosowań myjki.

Ułatw sobie pracę w domu i wokół niego. Sprawdź ofertę urządzeń i akcesoriów do czyszczenia OBI

Myjka ciśnieniowa – pompa aluminiowa czy mosiężna? Na co jeszcze zwrócić uwagę przy wyborze urządzenia?

Jeśli chcesz sprawdzić, jaka myjka ciśnieniowa do domu będzie najlepszym wyborem, weź pod uwagę nie tylko ciśnienie robocze i wydajność tłoczenia. Ważne są również:

rodzaj pompy – zamiast plastikowej , mimo że jest lekka i przystępna cenowo, warto wybrać aluminiową , bardziej wytrzymałą i odporną na uszkodzenia oraz korozję; pompy mosiężne stosuje się zwykle w maszynach przemysłowych;

– zamiast , mimo że jest lekka i przystępna cenowo, warto wybrać , bardziej wytrzymałą i odporną na uszkodzenia oraz korozję; pompy stosuje się zwykle w maszynach przemysłowych; zasilanie – korzystnie wypada sieciowe , pozwalające na ciągłą pracę i zapewniające odpowiednią moc; akumulatorowe możesz wybrać wówczas, gdy masz duży ogród i zależy ci na mobilności;

– korzystnie wypada , pozwalające na ciągłą pracę i zapewniające odpowiednią moc; możesz wybrać wówczas, gdy masz duży ogród i zależy ci na mobilności; wymiary oraz waga sprzętu – im mniejsze (w myjkach ciśnieniowych Lavor minimalna wysokość to 54 cm, a szerokość 39 cm, natomiast ciężar – od około 7 kg), tym łatwiej przenieść urządzenie w inne miejsce albo przetransportować je, na przykład na działkę letniskową;

– im mniejsze (w myjkach ciśnieniowych Lavor minimalna wysokość to 54 cm, a szerokość 39 cm, natomiast ciężar – od około 7 kg), tym łatwiej przenieść urządzenie w inne miejsce albo przetransportować je, na przykład na działkę letniskową; moc – do prostych zastosowań wystarczy 1400 W, natomiast do częstego mycia mocno zabrudzonych powierzchni optymalnie to 2400–3000 W; pamiętaj, że większa moc to większy pobór energii;

– do prostych zastosowań wystarczy 1400 W, natomiast do częstego mycia mocno zabrudzonych powierzchni optymalnie to 2400–3000 W; pamiętaj, że większa moc to większy pobór energii; wydajność powierzchniowa , wskazująca na to, jak duży obszar wyczyścisz w godzinę – zwykle wynosi od 20 do 60 m²;

, wskazująca na to, jak duży obszar wyczyścisz w godzinę – zwykle wynosi od 20 do 60 m²; temperatura doprowadzanej wody – do usuwania najtrwalszych zabrudzeń przyda się sprzęt z temperaturą w zakresie 60–80°C.

Jeśli masz dylemat, jaka myjka ciśnieniowa do kostki brukowej czy mebli ogrodowych powinna znaleźć się w twoim domu, zwróć uwagę także na długość węża ograniczającą zasięg pracy urządzenia – minimum to 3 m, a w większym ogrodzie – 8 czy 10 m. Ważne jest również to, jakie akcesoria są w zestawie. Na przykład w myjkach Kärcher są to:

obrotowa dysza ze strumieniem punktowym czy dysza turbo, która idealnie sprawdzi się do usuwania trwałych zanieczyszczeń;

lanca pianowa ułatwiająca czyszczenie samochodu czy roweru;

różne szczotki, w tym np. specjalna przystawka T-Racer, która w skuteczny i bezpieczny dla powierzchni sposób czyści taras.

Ważne, aby myjka ciśnieniowa miała zintegrowany filtr wody chroniący pompę przed zabrudzeniami, zbiornik na detergent umożliwiający automatyczne mieszanie i dozowanie środka czyszczącego, a także schowek na akcesoria ułatwiający obsługę sprzętu.

Jaka myjka ciśnieniowa do domu? Polecane modele

Bez względu na to, jaki sprzęt czyszczący cię interesuje, w sklepach internetowych i marketach budowlanych znajdziesz różne modele myjek ciśnieniowych. Gdy zastanawiasz się, jaka myjka ciśnieniowa do 500 zł powinna znaleźć się w twoim domu, wybór może paść na kompaktowe urządzenie, na przykład:

Kärcher K 2 Universal Edition z systemem Quick Connect umożliwiającym wygodne łączenie węża z pistoletem oraz zintegrowanym uchwytem na kabel;

z systemem Quick Connect umożliwiającym wygodne łączenie węża z pistoletem oraz zintegrowanym uchwytem na kabel; Lavor Ninja 150 wyposażone w aluminiową pompę, dyszę regulowaną i turbo oraz przyłącze do wody.

Spośród sprzętu w cenie do 600 zł poleca się na przykład Kärcher K 2 Compact Car (do mycia samochodu, w zestawie otrzymujesz: lancę pianową, szczotkę do mycia oraz szampon samochodowy o pojemności 500 ml) oraz Lavor Predator z wbudowanym pojemnikiem na detergent, szczotką Patio i sześciometrowym wężem.

Jeśli chcesz wiedzieć, jaka myjka ciśnieniowa do 800 zł jest warta kupna, podpowiadamy, że trafny wybór to modele:

Kärcher K 3 Full Control Car o mocy 1600 W i wydajności tłoczenia na poziomie 380 l/h, oferujący trzystopniową regulację ciśnienia za pomocą lancy Vario Power, szybkozłącze oraz pozycję parking, przydatną podczas chwilowych przerw w pracy;

o mocy 1600 W i wydajności tłoczenia na poziomie 380 l/h, oferujący trzystopniową regulację ciśnienia za pomocą lancy Vario Power, szybkozłącze oraz pozycję parking, przydatną podczas chwilowych przerw w pracy; Lavor Epic – moc urządzenia to 2400 W, a wydajność tłoczenia wynosi 510 l/h; w zestawie masz pistolet, lancę pianową, butlę oraz wąż o długości 8 m.

Jeśli często korzystasz z myjki, również do usuwania trudnych zabrudzeń z kostki brukowej albo mebli ogrodowych, to warto wybrać sprzęt z najwyższą mocą, na przykład urządzenie Lavor Vertigo albo Kärcher K 7 WCM.

