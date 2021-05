Krótko i na temat, podpowiadamy jaką kamerę sportową kupić. Wybraliśmy cztery modele oferujące nagrania w niezłej jakości i cechujące się tym, że woda nie robi na nich większego wrażenia.

Już za chwilę startuje okres wakacyjnych podróży – dla części z nas będzie to okazja do leżenia i nic nierobienia, inni wybiorą aktywne sposoby na spędzenia czasu. My z tego powodu postanowiliśmy wyruszyć w poszukiwania, w których naszym celem jest dobra wodoszczelna kamera sportowa – gadżet, który zainteresuje przede wszystkim tę drugą grupę użytkowników. Dzięki niemu zachowają na wideo pamiątki ze swoich przygód: także tych podwodnych czy rozgrywających się nieopodal wody. Co i za ile można kupić?

Jaka wodoszczelna kamera sportowa? Na początek dwie propozycje dla oszczędnych

Już za niespełna dwie stówki możesz kupić Cavion Motus 4K Wi-Fi – zaskakująco dobrze wyposażoną kamerę sportową. Jeśli weźmiesz pod uwagę jej cenę, to fakt, że nagrywa wideo w rozdzielczości 4K, że oferuje bezprzewodową łączność Wi-Fi i że ma wodoszczelną obudowę, robi olbrzymie wrażenie. I bez sensu się oszukiwać – oczywiście nie możesz liczyć na zdumiewającą jakość obrazu czy też nienaganną jakość wykonania, ale jeśli szukasz taniego gadżetu do amatorskich zastosowań, raczej nie będziesz żałować takiego zakupu.

Gdy właśnie liczysz na coś więcej, to lepiej zrobisz stawiając na urządzenie pokroju SJCAM SJ5000X ELITE. Tu już mówimy o cenie na poziomie pół tysiąca złotych, ale tak jakość nagrań, jak i jakość wykonania, stoi na wyższym poziomie. Jednym z atutów tej kamerki jest stabilizacja Gyro Anti-Shake, która w połączeniu z sensorem Sony Exmor IMX078 sprawia, że na zarejestrowane wideo patrzy się po prostu dobrze. Nieźle wypada i nad powierzchnią wody, i pod, a zanurzyć możesz ją nawet na 30 metrów. Także w tym przypadku nie zabrakło modułu Wi-Fi.

A gdy budżet to nie problem, wybierz jeden z tych modeli

Przechodzimy tymczasem na zdecydowanie wyższy poziom, reprezentowany w naszym zestawieniu przez kamerę Garmin VIRB Ultra 30. Za jej pomocą także nagrasz film 4K, a jego jakość powinna ci się spodobać. Urządzenie dobrze też sprawdzi się, gdy lubisz efekt slow-motion – w Full HD możesz bowiem liczyć na 120 klatek, a w HD – nawet na 240. Do tego masz czuły mikrofon i (ułatwiający obsługę) wyświetlacz dotykowy, a w razie czego możesz sterować zdalnie – za pomocą smartfona. Świetną opcją jest też automatyczne przesyłanie materiału na żywo – do serwisu YouTube.

Ostatnią naszą propozycją jest kierowana do tych bardziej wymagających osób kamera Sony Action Cam FDR-X1000VR. Jest nie tylko wodoszczelna, ale też odporna na pył, piasek oraz wysokie i niskie temperatury. Stabilizator SteadyShot redukuje drgania, kodek XAVC S zapewnia wysoką jakość nagrań, a Wind Noise Reduction usuwa szumy wiatru. Dodaj do tego kilka trybów rejestrowania wideo, wygodne sterowanie przy użyciu bezprzewodowego pilota z funkcją podglądu i obsługę aktualnych standardów łączności, a otrzymasz sprzęt, obok którego trudno przejść obojętnie.

