Forza Horizon 6 – zapowiedź we wrześniu. Tak sugeruje przeciek

Kiedy Forza Horizon 6 doczeka się oficjalnej prezentacji? Branżowe przecieki wywołały spore zamieszanie i jeśli jest w nich ziarno prawdy, to nową odsłonę serii zobaczymy za kilka tygodni – pod koniec września.

Windows Central to sprawdzone, wiarygodne źródło informacji oraz zakulisowych doniesień. Redakcja dotarła do oficjalnych dokumentów, które przybliżają plany Xbox.

“Widzieliśmy oficjalne dokumenty, które sugerują, że Forza Horizon 6 zostanie ogłoszona w trakcie Tokyo Game Show 2025, największego w historii wydarzenia tej serii. Xbox potwierdził już swoją obecność i zapowiedział ogłoszenia, więc taki scenariusz wydaje się oczywisty.” – informuje Windows Central.

Forza Horizon 6 wycieka

Co wiem o Forza Horizon 6? Z przecieków znajdujących się w sieci wynika, że prezentacja odbędzie się podobno podczas Tokyo Game Show 2025, czyli w dniach 25-28 września. Miejscem akcji nowej odsłony ma być Japonia, a więc prezentacja gry w stolicy tego kraju nabiera sensu.

Coś jest na rzeczy, bowiem kilka dni temu pracownicy Playground Games odwiedzili firmę zajmującą się importem japońskich samochodów Kei celem ich zeskanowania. Firma o której mowa to Cult and Classic – jej przedstawiciele postanowili zrelacjonować zajście na Instagramie, lecz post szybko usunięto. Na szczęście w sieci nic nie ginie.

Sygnały są oczywiste. Prezentacja Forza Horiozon 6 to w zasadzie pewniak. Najważniejsze pytanie brzmi: kiedy nastąpi premiera nowej odsłony? Najpewniej debiut nastąpi w 2026 r.

Źródło: Windows Central