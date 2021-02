Jesteś studentem i potrzebujesz laptopa do nauki? Takiego, który sprawdzi się w domu, ale nada się też wtedy, gdy zajęcia wrócą do budynków uczelni? Mamy dla ciebie kilka propozycji.

Jaki laptop dla studenta? Co powinien mieć?

Oczywiście u każdego może to wyglądać trochę inaczej, ale na potrzeby tego zestawienia przyjęliśmy, że student chce przede wszystkim wydać jak najmniej pieniędzy, mieć niezawodną maszynę do nauki (i nie tylko) oraz móc bez problemu nosić laptopa ze sobą zawsze i wszędzie. Dlatego właśnie tworząc to zestawienie wybraliśmy modele:

za około 3000 złotych,

o wadze rzadko przekraczającej 2 kg,

z ekranami nie większymi niż 15,6 cala, a najlepiej 14 cali,

wyposażone w podzespoły zapewniające płynne działanie systemu i aplikacji,

z systemem Windows 10 (w którymś z jego wariantów),

o czasie pracy wystarczającym do nauki poza domem

oraz – oczywiście – z kartą Wi-Fi w nowym standardzie.

Jeśli te wytyczne odpowiadają mniej więcej temu, za czym się rozglądasz, to czytaj dalej. Oto pięć naszych propozycji, wśród których – wierzymy – znajdziesz coś dla siebie.

Dobry laptop dla studenta, czyli kompromis pomiędzy wydajnością a mobilnością

Acer Aspire 3 A315-56 to taki typowy laptop dla studenta. Równie dobrze sprawdza się na biurku w domu, jak i… gdziekolwiek indziej. Nie waży nawet 2 kilogramów i ma tylko 20 milimetrów grubości, więc jego transport nie stanowi żadnego problemu, a naładowany do pełna akumulator bez problemu wystarcza na kilka godzin pracy. Nie jest to może maszyna z gatunku ultrawydajnych, ale i-piątka 10. generacji w połączeniu z 8 GB RAM-u zapewnia płynne działanie. Możesz też liczyć na łączność Wi-Fi i 512 GB na SSD, więc miejsca na twoje pliki tak wcześnie nie zabraknie. A wszystko to za około 3000 złotych.

Model powyżej ma ekran 15,6 cala, jeżeli zaś szukasz czegoś mniejszego, to zerknij na Huawei MateBook D14. Zgodnie z nazwą jest to 14-calowy laptop – dobry do nauki zdalnej, jak i stacjonarnej, gdy w końcu uda się wrócić na uczelnie. Przy wadze na poziomie 1,4 kg i grubości 16 mm trudno nie zgodzić się, że jest to model ultramobilny, a metalowa konstrukcja zapewnia równocześnie trwałość. W dodatku jego sercem jest Ryzen 5, który wespół z 8 GB RAM-u i SSD o pojemności 256 GB zapewnia komfortowe warunki do pracy. Cena? Około 2800 zł.

Ultramobilny laptop do nauki z dotykowym ekranem

Nasze pierwsze propozycje były przykładami optymalnego kompromisu pomiędzy wydajnością i mobilnością. Jeśli jednak absolutnym priorytetem jest ta druga, to Microsoft Surface Go 2 może być świetnym rozwiązaniem dla ciebie. Ma 10,5-calowy ekran, który w dodatku jest dotykowy i może zostać odłączony od klawiatury. Tak, to laptop i tablet w jednym – zmieści się w każdej torbie. Waży tylko pół kilograma, obsługuje Wi-Fi 6 i działa nawet 10 godzin między ładowaniami. Zapłacić trzeba za niego tylko około 2,5 tysiąca, ale niestety demon prędkości to to nie jest. Mimo to w podstawowych zadaniach sprawdzi się bez zarzutu.

Chcesz większej wydajności, ale zależy ci też na dotykowym ekranie? W takim razie spójrz na ASUS VivoBook Flip 14 TM420IA-EC117T. On nie ma odłączanego wyświetlacza, ale zawias 360 stopni pozwala zamienić go w tablet. Sporych rozmiarów (bo to 14-calowiec) i o sporych możliwościach, bo w środku drzemią: czterordzeniowy Ryzen 3, 8 GB pamięci RAM i SSD o pojemności 256 GB. To bardzo dobry laptop dla studenta – przede wszystkim tego kreatywnego i mobilnego – ale ten musi wyłożyć już nieco więcej pieniędzy, mianowicie około 3300 złotych.

I na koniec coś dla studenta, który jest też graczem

Na koniec propozycja dla studenta, który po skończonej nauce lubi sobie też w coś zagrać. Lenovo Ideapad L340-15IRH Gaming to dowód na to, że gamingowy laptop nie musi być drogi, by być dobry. Polecany model kosztuje około 3400 złotych, a bez problemu radzi sobie z najróżniejszymi tytułami, bo na jego pokładzie znajduje się procesor Intel Core i5-9300HF, grafika GeForce GTX 1650 i 8 GB RAM-u. Ma nawet podświetlaną klawiaturę i gigabitowe złącze LAN. Jest to zdecydowanie najwydajniejsza, ale też najmniej mobilna konstrukcja w rankingu. Choć waga 2,2 kg i grubość 24 mm to wciąż przyzwoite parametry.

Artykuł powstał we współpracy z RTV Euro AGD. Foto na wejście: ASUS