Rosja zablokowała dostęp do popularnej gry Roblox z powodu obaw o bezpieczeństwo dzieci. Dokładnie wedle Rosjan ma chodzić o szeroko rozumiane treści ekstremistyczne oraz rozpowszechnianie treści związanych z LGBT.

Rosyjski regulator Internetu Roskomnadzor poinformował, że gra Roblox stała się pełna „nieodpowiednich treści, które mogą negatywnie wpływać na duchowy i moralny rozwój dzieci”. Rosjanie szczególnie wymieniają tutaj kwestie związane z terroryzmem oraz tematyką dotyczącą LGBT zakazaną w Rosji.

Gra pozwala tworzyć własne scenariusze dostępne dla innych graczy, z czego część wedle Rosjan obejmowała symulacje przeprowadzania ataków terrorystycznych bądź aktów sabotażu. Warto w tym kontekście zaznaczyć, że Roblox znajdował się w ostatnich latach w czołówce pobieranych mobilnych gier w Rosji, która stara się coraz mocniej kontrolować internet. W takich warunkach gra online umożliwiająca tworzenie dużych społeczności poza kontrolą reżimu była dla Rosji nieakceptowalna.

Decyzję rosyjskiego regulatora zdecydował się też skomentować rzecznik Robloxa zapewniający, że “firma przestrzega prawa obowiązującego w miejscu jej działania, dodając, że platforma zapewnia pozytywną przestrzeń do nauki.” Firma jak przyznał rzecznik w wywiadzie dla brytyjskiego BBC, ma też mieć solidny zestaw proaktywnych i zapobiegawczych środków bezpieczeństwa, mających na celu wykrywanie i zapobieganie szkodliwym treściom na swojej platformie

Nie jest to pierwszy przypadek zbanowania gry przez rządy państw, ponieważ jeszcze w sierpniu 2024 roku tytuł został zbanowany w Turcji. Tam także głównym kryterium była szeroko pojęta ochrona dzieci.

Roblox – platforma umożliwiająca tworzenie własnych treści i dzielenie się nimi w sieci

Roblox jest jedną z bardziej rozpoznawalnych gier wśród użytkowników telefonów. Unikatowa forma tego tytułu pozwala na tworzenie mniej lub bardziej zaawansowanych gier (świata, ekwipunku i sposobu rozgrywki), które są następnie odwiedzane przez dziesiątki milionów graczy.

Tytuł cieszy się szczególną popularnością wśród młodszych graczy, ale ma też spore grono starszych użytkowników. Niektóre projekty są bardzo imponujące jak np. odgrywanie posiedzeń Sejmu RP czy komercyjne twory takie jak Spotify Island.