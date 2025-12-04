SharkNinja z promocjami. Pomysły na prezenty

SharkNinja prezentuje urządzenia Ninja, Shark Clean i Shark Beauty jako propozycje prezentów na Boże Narodzenie 2025. Produkty stanowią nie tylko innowacyjny, ale i jednocześnie bardzo praktyczny prezent dla wymagających użytkowników.

SharkNinja proponuje na święta praktyczne prezenty: od sprzętów kuchennych Ninja, przez odkurzacze Shark Clean, po stylizację włosów Shark Beauty. Firma akcentuje wygodę, oszczędność czasu i świąteczny klimat domowych przygotowań.

Ninja stawia na szybkie gotowanie i napoje jak z kawiarni. W ofercie są frytkownice beztłuszczowe, ekspres 3‑w‑1 oraz urządzenia do lodów i mrożonych napojów. Producent podkreśla doskonałe efekty gotowania bez zbędnego wysiłku, umilenie przygotowań wspólnego posiłku i zamianę codziennych czynności w luksusowy rytuał.

Pieczenie i nie tylko

Ninja Double Stack XL 9,5 l (SL451EU) ma dwa piętra i przygotuje cztery potrawy naraz, w różnych temperaturach. Sześć trybów i termometr cyfrowy mają ułatwić perfekcyjne rezultaty dla całej rodziny.

Ninja Foodi FlexDrawer 10,4 l (AF500EU) oferuje dwie niezależne strefy albo jedną MegaZone. Siedem funkcji kulinarnych sprawdzi się przy frytkach i pieczonych mięsach, a producent wskazuje na niższy pobór energii względem piekarnika.

Ninja CRISPi 4‑w‑1 (FN101EUSG) łączy beztłuszczowe smażenie, pieczenie, podgrzewanie i odświeżanie chrupkości. Szklane pojemniki ułatwiają podgląd gotowania i kontrolę efektu.

Picie jak z profesjonalnej kawiarni

Ninja Luxe Café Pro (ES701EU) łączy w sobie espresso, przelewowe i Cold Brew z wbudowanym młynkiem, tamperem i wagą. 29 ustawień napojów i system Dual-Froth pozwoli na personalizowanie każdego napoju.

Ninja SLUSHi (FS301EU) przygotuje Frappé, milkshake i slushy w zbiorniku 2,5 l. Rapid Chill utrzymuje mrożenie nawet do 12 godzin, a cicha praca i proste mycie mają sprzyjać użytkowaniu rodzinnemu.

Lody w domu: CREAMi i Swirl

Ninja Swirl by CREAMi (NC701EU) ma 13 programów, w tym CreamiFit do deserów wysokobiałkowych. W zestawie są dwa pojemniki 480 ml, wymagane jest wcześniejsze mrożenie mieszanki.

Ninja CREAMi Deluxe (NC502EU) 10‑w‑1 dodaje trzy pojemniki 709 ml i technologię CREAMify do lodów, sorbetów, gelato, koktajli i slushy. Wersja Deluxe oferuje o 50 proc. więcej lodów niż poprzednia.

Sprzątanie z Shark Clean: odkurzanie, mopowanie, pranie plam

Shark PowerDetect Clean & Empty (IP3251EUT) sam się opróżnia i ładuje. Wykrywa zabrudzenia, a technologie DuoClean Detect, DirectionDetect i Anti Hair Wrap Plus mają poprawiać skuteczność na podłogach i dywanach.

Shark Hydrovac (WD210EU) jednocześnie odkurza, mopuje i samoczynnie się czyści. Antybakteryjna rolka i szybkie schnięcie powierzchni celują w codzienne porządki w domach z dziećmi i zwierzętami.

Shark StainStriker HairPro (PX250EUT) to z kolei odkurzacz piorący, który idealnie radzi sobie z odzwierzęcymi zabrudzeniami. Ze względu na mocne ssanie, technologię przeciw zapychaniu oraz specjalistyczne końcówki odkurzacz czyści nawet najmniej dostępne miejsce.

Stylizacja bez problemu

Shark Beauty Glam Multistyler (HD6052SEU) suszy, prostuje, kręci i wygładza. Urządzenie zapewnia połysk i objętość bez ryzyka uszkodzeń. Wymienne końcówki z kolei dopasowują efekt do rodzaju włosów.