Jason Statham w nowej i bardzo zaskakującej roli. Legendarny aktor kina akcji wkracza do gry World of Tanks w ramach Operacji Świątecznych 2025. Co czeka na graczy w trakcie nadchodzącego wydarzenia? Przyjrzyjmy się szczegółom.

World of Tanks klasycznie szykuje mocne zakończenie roku dla graczy. Operacje Świąteczne to huczne wydarzenie, które jest ciekawe z kilku powodów: nowa aktywność oraz popularne osobistości w świecie gry.

Jason Statham jako dowódca czołgu w grze

I chociaż są tacy, którzy uskuteczniają World of Tanks w prawdziwym życiu, to tym razem mowa całkowicie o wirtualnym obliczu gry. Studio Wargaming ogłasza, że światowej sławy aktor filmów akcji, Jason Statham, będzie ambasadorem tegorocznej Operacji świątecznej w grze World of Tanks.

Statham, który zdobył popularność dzięki swoim ikonicznym rolom w takich produkcjach jak The Meg, The Transporter, seria Szybcy i wściekli oraz wiele innych, wprowadzi do najbardziej oczekiwanego wydarzenia w World of Tanks swoją niepowtarzalną surowość oraz znane one-linery.

Operacje świąteczne 2025, które potrwają od 6 grudnia do 13 stycznia 2025 roku, zapowiadają się bardzo ekscytująco. Wprowadzone zostaną nowości, w tym świąteczny hangar, w którym gracze będą mogli realizować specjalne zlecenia oraz misje bojowe. Za ich wykonanie uczestnicy zostaną nagrodzeni przez samego Jasona Stathama.

Statham w swoim żywiole

W nowej zapowiedzi aktorskiej widzimy Mikołaja, który znajduje się wśród bandy złoczyńców. Sytuacja dramatycznie zmienia się, gdy Mikołaj przypadkowo otrzymuje cios w twarz podczas sceny walki. Na jego miejsce wkracza dubler – gwiazda filmów akcji, Jason Statham. Jego postać jest brutalna, stylowa i gotowa do działania. Jednak filmowi brakuje tej energii i charyzmy, które są wizytówką aktora, co skłania Stathama do przejęcia kontroli. Jego obecność na planie szybko zmienia świąteczną produkcję w dynamiczne i pełne akcji dzieło.

“Prowadziłem już praktycznie każdy rodzaj pojazdu w swojej karierze, ale rozbijanie się w czołgu należy do jednego z najbardziej ekscytujących przeżyć” – mówi Jason Statham. "Dlatego podjąłem współpracę ze studiem Wargaming, aby zostać tegorocznym ambasadorem Operacji świątecznych i czuję, że jestem bardziej niż gotowy na to wyzwanie. To doskonała okazja, aby zapewnić graczom na całym świecie odrobinę akcji o wysoką stawkę i świąteczną zabawę”.

Jak oceniacie nadchodzące wydarzenie? Klasycznie prosimy o odzew w sekcji komentarzy.

Źródło: Wargaming