Jak dużo może być warty jeden tweet? W opisywanym przypadku: 13 miliardów dolarów. O tyle spadła wycena marki Tesla po niefortunnym wpisie Elona Muska.

„Cena akcji Tesli jest zbyt wysoka” to zaledwie 33 znaki, które obniżyły giełdową wartość amerykańskiego producenta o około 13 miliardów dolarów, a konkretnie: o 9 proc. Wycena mimo to wciąż jest o prawie 50 proc. wyższa niż na początku kwietnia, co zresztą pozwala zrozumieć, dlaczego w ogóle Elon Musk napisał i opublikował taki tweet.

Musk tweetuje, a wartość Tesli skacze w dół i w górę

To nie pierwszy raz, kiedy tweet Muska wywołuje takie emocje. W 2016 roku krótko zdementował powiązania Tesli z firmą Samsung SDI, przez co akcje tej drugiej w momencie spadły o ponad 8 proc. Dwa lata później napisał, że rozważa wycofanie Tesli z giełdy i przekształcenie jej w prywatną firmę, a nawet że ma już na ten cel zabezpieczone pieniądze. W wyniku tej wiadomości akcje poszybowały w górę, co zostało poczytane jako próba oszustwa finansowego, przez co miliarder musiał stawić się w sądzie.

W wyniku tej akcji sprzed dwóch lat, Elon Musk postanowił, że zatrudni prawnika, który będzie sprawdzał tweety przed publikacją. Po ostatnim tweecie trudno powiedzieć, czy nadal to robi.

Jeden tweet może mieć duże znaczenie

Mówiąc o dużym wpływie jednego tweeta, nie można by nie wspomnieć o ciekawym polskim przykładzie. Ekipa CD Projekt RED opublikowała w 2018 roku wiadomość o treści „*beep*” na oficjalnym profilu gry Cyberpunk 2077. Niby sześć znaków i to nic nie mówiących, a jednak kapitalizacja CD Projektu wzrosła w jego wyniku o pół miliarda złotych.

