Decyzja multimiliardera dla wielu może być sporym zaskoczeniem.

Gigantyczna fortuna Jeffa Bezosa może wkrótce przyczynić się do poprawy jakości życia nas wszystkich. Założyciel Amazona najpierw zrezygnował z posady dyrektora generalnego firmy, a teraz planuje przekazać większość swoich pieniędzy na cele charytatywne.

Tą samą drogą poszedł Bill Gates, który po odejściu z Microsoftu również skupił się na działalności filantropijnej.

Jeff Bezos rozdaje pieniądze

Miliarder nie powiedział, gdzie konkretnie je przekaże ani jaka to będzie kwota. Jednak mowa o naprawdę ogromnej fortunie, liczącej 124 miliardy dolarów – jest czym dzielić. Zatem, na jakie cele zostaną wydane pieniądze byłego szefa Amazona? Większość chce przeznaczyć na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Najpierw jednak musi opracować sposób mądrego podzielenia majątku. Wspomniał, że nie jest to łatwe.

To nie pierwsze rozdawnictwo Bezosa. Wiele razy wpłacał znaczące kwoty na cele dobroczynne. Kilka lat temu podkreślał, że zmiany klimatyczne są największym zagrożeniem dla Ziemi i zobowiązał się do przekazania 10 miliardów dolarów na ratunek planecie. Jednak dopiero teraz zdecydował się na oddanie większości swojej fortuny.

Jeff Bezos może zrobić coś bardzo dobrego dla planety (w końcu ma do tego środki), jednak wciąż spotyka się z ogromną krytyką. I ludzie naprawdę mają powody do niezadowolenia. Za Bezosem przez lata ciągnęła się bardzo zła opinia dotycząca warunków pracy w Amazonie. No i nie da się ukryć, że to właśnie Amazon jest jedną z firm, które emitują najwięcej dwutlenku węgla do atmosfery. Jednak trzeba też podkreślić, że należy do grona ponad trzystu firm, które zobowiązały się do zmniejszenia swojego śladu węglowego do 2040 roku. Zobaczymy, czy dotrzyma słowa.

Źródło: CNN