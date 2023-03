Jensen Huang udzielił wywiadu, w którym ujawnił swoje plany na przyszłość. Szef Nvidii zdecydowanie nie chce rozstawać się ze swoją firmą.

Jensen Huang to postać, której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Współzałożyciel firmy Nvidia Corporation jest jednym z najdłużej panujących dyrektorów firm technologicznych, a przy okazji jednym z najbogatszych ludzi na świecie (jego majątek szacuje się na 23,5 miliarda dolarów).

Huang rządzi Nvidią od 30 lat (czyli od 1993 roku, gdy została ona założona). Co nas czeka w przyszłości? Biznesmen niedawno udzielił wywiadu dla CNBC, gdzie podzielił się planami dotyczącymi dalszego zarządzania firmą.

Katie Tarasov (CNBC): Jesteś najdłużej pracującym CEO w branży technologicznej. Czy planujesz koniec kariery?

Jensen Huang (NVIDIA): Jak widać, jestem bardzo energiczny i pełny entuzjazmu. Otaczają mnie niesamowicie ludzie, którzy mnie inspirują i czuję, że razem możemy dokonać wspaniałych rzeczy, a oni dodają mi wiary w to co możemy zrobić i jaki możemy mieć wpływ. Myślę, że wnoszę prawdziwy wkład do firmy, aby stworzyć środowisko, w którym możemy wnieść naprawdę wiele. Myślę więc, że tak długo, jak wierzę, że mogę to robić, nie wiem dokładnie, ale powiedziałbym 3 do 4 dekad. Kolejne 4 dekady byłbym robotem i może kolejne 3 do 4 dekad po tym. Mam nadzieję, że będę mógł cieszyć się tym przez bardzo długi czas.

Wygląda więc na to, że szef Nvidii nie zamierza rozstawać się ze stanowiskiem i chciałby kierować firmą przez kolejne 30 – 40 lat (miałby wtedy 90 – 100 lat!). Ciekawe, czy później rzeczywiście będzie mógł stać się robotem...

Źródło: VideoCardz, foto: Flicr