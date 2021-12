Radzimir Dębski, a właściwie Jimek - bo pod tym pseudonimem skrywa się znany kompozytor, dyrygent i producent muzyczny - został właśnie ogłoszony nowym ambasadorem marki Technics.

Jimek nawiązuje współpracę z Technics

Cofnijmy się do lat 90. ubiegłego wieku w kontekście muzyki. Absolutnie inny świat, niż dzisiejsze dzieła. Wszechobecne gramofony i winyle, a jednocześnie najlepsze lata twórców, którzy po dziś dzień są uznawani za najwybitniejszych. Lata 90. dla wielu kojarzyć się będą z marką Technics - i nie inaczej jest w przypadku Radzimira Dębskiego - Jimka, który w tym czasie rozpoczynał swoją przygodę z muzyką.

Dziś, po wielu latach Jimek zostaje ambasadorem marki, która niemal 30 lat temu towarzyszyła mu każdego dnia - Technics. Według mnie - to połączenie idealne. Marka, która do jakości dźwięku przykuwa olbrzymią uwagę i muzyk, który z pasją podchodzi do swoich produkcji tak, aby były możliwie idealne. Do tego miesza ze sobą skrajne gatunki: muzykę klasyczną z hip-hopem etc.

Jimek wybiera produkcty Technics w codziennym użytkowaniu z uwagi na najwyższą jakość.

Odnośnie urządzeń Technics, z którymi Jimek w ramach współpracy z pewnością będzie miał do czynienia jeszcze więcej - jest ich naprawdę spora lista, a pośród niej: sprzęt dla DJ-ów (gramofony z napędem bezpośrednim, słuchawki stereo), systemy głośników, wzmacniacze, a także słuchawki (duże nauszne lub małe, całkowicie bezprzewodowe dokanałowe). Cóż… można pozazdrościć.

Fani Jimka mogą docenić współpracę z Technics

Z racji długofalowego charakteru kontraktu pomiędzy Technics, a Jimkiem fani twórcy mogą spodziewać się specjalnych wydarzeń przy okazji premier nowych urządzeń, ale również projektów muzycznych nowego ambasadora.

W oczekiwaniu na wszystkie zapowiadane wydarzenia już teraz można obejrzeć wywiad z Radzimirem opowiadającym o swojej ścieżce kariery muzycznej.

Dajcie znać w komentarzach z czym Wam kojarzy się Technics i czy znacie twórczość Jimka.

Źródło: Technics