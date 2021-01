Nie od dziś pojawiały się pytania, czy zmiana na stanowisku prezydenta USA będzie miała większy wpływ na sytuację dotyczącą rynku mobilnego. Dla wielu użytkowników pytania te dotyczą przede wszystkim Huawei.

Nowy prezydent USA na nowo przyjrzy się chińskim firmom

W ostatnich latach Huawei wyrobił sobie bardzo mocną pozycję na rynku smartfonów, był okres, że na stałe zadomowił się w TOP 3 największych producentów tego typu urządzeń, a wedle niektórych danych zdarzało mu się nawet liderować. Problemy zaczęły się w połowie 2019 roku, kiedy firma została wpisana na czarną listę handlową prowadzoną przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych. Przełożyło się to na brak usług Google w nowych smartfonach Huawei, co trwa do dziś i nie jest tajemnicą, że spore grono użytkowników mocno zniechęca. Czy coś się zmieni?

Donald Trump i Joe Biden różnią się w naprawdę wielu kwestiach, wybór tego drugiego na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych zrodził pytania także o szeroko pojętą politykę zagraniczną, a tu ważnym punktem są stosunku z Chinami. Na decyzje przyjdzie wszystkim poczekać. Póki co, Gina Raimondo (Joe Biden nominował ją na szefową Departament Handlu) stwierdziła, że przede wszystkim trzeba stać na straży interesów USA i jego obywateli. Zapytana wprost o sytuację Huawei dodała, że podobnie jak w przypadku innych chińskich firm objętych różnymi sankcjami potrzebne będzie ponownie przeanalizowanie ich sytuacji. Jeśli będzie to konieczne/możliwe, mogą nastąpić odpowiednie kroki.

Będę korzystać z pełnego zestawu narzędzi, jaki mam do dyspozycji by w najszerszym możliwym zakresie chronić Amerykanów i naszą sieć przed chińską ingerencją lub jakimikolwiek działaniami wprowadzanymi tylnymi drzwiami. [...] Przeanalizuję politykę, skonsultuję się branżowymi specjalistami, przedstawicielami tego przemysłu, skonsultuję się z naszymi sojusznikami i dokonamy oceny, co jest najlepsze dla amerykańskiego bezpieczeństwa narodowego i interesów gospodarczych.

Powrót usług Google do smartfonów Huawei były jednak zaskoczeniem

Takie słowa można interpretować jako te dające nadzieje na poluzowanie sankcji wobec Huawei. I jak się okazuje, podobnie odebrali je niektórzy z amerykańskich polityków. Republikański senator Ben Sasse bardzo szybko pokusił się nawet o komentarz wprost przedstawiający Huawei jako firmę, której ufać nie można.

Huawei jest nadal tylko marionetką technologiczną Komunistycznej Partii Chin i poważnym zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa narodowego.

Za kadencji Donalda Trumpa o zmianie obecnej sytuacji nie było mowy. Teraz być może jest cień szans, aczkolwiek to wciąż mało prawdopodobne. Wszystko będzie zapewne monitorowane przez firmy objęte sankcjami, także przez Huawei. Póki co rozwiane zostały plotki, iż planuje on sprzedaż działu smartfonów.

Brakuje Wam smartfonów Huawei z dostępem do usług Google?

Źródło: reuters

