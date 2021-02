Joe Biden nakazał zbadanie niedoboru półprzewodników, który dla graczy przekłada się na trudności z zakupem konsol czy kart graficznych, ale jak się zapewne domyślacie cała sprawa ma tutaj zdecydowanie szerszy kontekst.

100-dniowy przegląd łańcuchów dostaw i wielkie pieniądze w tle

Nie jest tak, że Joe Biden zdenerwował się z powodu braku możliwości zakupu PlayStation 5, Xbox Series X czy mocnej karty graficznej, chociaż wielu graczy ma z tym problem i między innymi dlatego jest to dość nośny temat. Rozporządzenie podpisane przez prezydenta USA zapoczątkowało 100-dniowy przegląd łańcuchów dostaw dotyczący aż czterech stref: wspomnianych chipów półprzewodnikowych, ale też akumulatorów o dużej pojemności do pojazdów elektrycznych, minerałów ziem rzadkich i farmaceutyków.

Niezależnie od wniosków, jednocześnie coraz więcej mówi się o zwiększeniu produkcji półprzewodników. Oczywiście na terenie USA, co miałoby zmienić nieco obecną sytuację. A ta wygląda tak, że amerykańskie firmy zajmujące się półprzewodnikami odpowiadają za 47% globalnej sprzedaży, ale jedynie 12% całej światowej produkcji odbywa się w USA.

Zmiana tych proporcji mogłaby sprawić, że USA nie byłyby tak zależne od reszty świata. O jaką kwotę chodzi? 37 miliardów dolarów. Na odpowiednią ustawę naciskają już nie tylko wybrane firmy, ale i politycy. Ci ostatni wyjątkowo aktywni w dobie chłodnych relacji na linii USA - Chiny.

„Nakazałem wyższym urzędnikom mojej administracji, aby współpracowali z liderami przemysłu w celu znalezienia rozwiązań problemu niedoboru półprzewodników. Kongres zatwierdził projekt ustawy, ale potrzebuje 37 miliardów dolarów, aby upewnić się, że mamy taką możliwość. Ja też będę na to naciskał.” - Joe Biden, prezydent USA

PlayStation 5 i najnowszych GeForce RTX nadal będzie brakować

Czy cokolwiek się zmieni? Nawet jeśli, to z pewnością nie w najbliższym czasie. Działania administracji Joe Bidena, ewentualne konstruktywne wnioski z wspomnianego przeglądu i jakiekolwiek zmiany czy inwestycje w nowe fabryki to przecież kwestia nie kilku dni czy tygodni.

NVIDIA dopiero ostatnio wpadła na pomysł (albo dopiero go zrealizowała) ograniczenia możliwość wydobycia kryptowalut na GeForce RTX 3060. Krok w dobrą stronę, ale i kropla w morzu potrzeb. W przypadku konsol już jakiś czas temu obydwaj producenci potwierdzili, że dostępność będzie ograniczona przynajmniej do połowy roku. Jeśli założenia ulegną korektom, to wydaje się, że na gorsze z punktu widzenia zainteresowanymi nimi graczy. Z kartami graficznymi może być jeszcze gorzej, analitycy coraz śmielej prognozują, że będzie ich brakować przynajmniej do końca roku.

