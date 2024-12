Recenzje “Jokera 2” skutecznie zniechęciły Was do wizyty w kinach? – Jeśli, mimo to, nie skreśliliście produkcji do końca, już niebawem będziecie mogli zapoznać się z nią bez dodatkowych opłat. Jest oficjalna data premiery “Joker 2” w serwisie Max.

Joker 2 – data premiery w Max

“Joker 2” (aka “Joker: Folie à Deux”) z gwiazdorskimi występami Joaquina Phoenixa i Lady Gagi trafi do streamingu w Max już niebawem, dokładnie 13 grudnia 2024 roku. Szybka premiera w formule VOD jest następstwem katastrofalnego wręcz odbioru produkcji, która była jednym z najbardziej wyczekiwanych, wielkoekranowych debiutów tego roku.

Tytuł przyniósł wytwórni Warner Bros. straty finansowe, zarabiając zaledwie 206,4 mln dolarów w globalnym box office, przy budżecie rzędu 200 mln dolarów (bez kosztów promocji – kolejnych 100 mln dolarów).

Dla porównania, oryginalny “Joker” był niemal cztery razy tańszy w produkcji; odnotował zaś ponad miliard dolarów w zestawieniu globalnych wpływów. Przy założeniu tak wysokich kosztów, granica opłacalności “Jokera 2” plasuje się na poziomie około pół miliarda dolarów.

Premiera “Joker: Folie à Deux” w VOD jest dobrą okazją, aby wyrobić sobie własne zdanie na temat filmu, nie ponosząc przy tym żadnych dodatkowych opłat. Tytuł będzie bowiem dostępny dla wszystkich subskrybentów serwisu Max, bez ograniczeń.

Joker 2 – o czym jest film?

W »Joker: Folie à deux« widzimy Arthura Flecka zamkniętego w szpitalu w Arkham, gdzie czeka na proces za przestępstwa, które popełnił jako Joker. Zmagając się z podwójną tożsamością, Arthur nie tylko poznaje, co to prawdziwa miłość, ale też odnajduje zamiłowanie do muzyki, które od zawsze w sobie krył

– czytamy w oficjalnym opisie filmu.

Owo zamiłowanie do muzyki znalazło odzwierciedlenie w postaci licznych wstawek rodem z musicalu, które okazały się jednym z głównych zarzutów, kierowanych w stronę twórców produkcji. Jeśli te Wam niestraszne, być może “Joker 2” przypadnie Wam jednak do gustu? – Będziecie mogli przekonać się o tym już wkrótce, zaglądając do biblioteki platformy Max.

Źródło: Max