Jurassic World Evolution 2 to jedna z pierwszych dużych zapowiedzi z Summer Game Fest 2021. Co więcej, premiery tego tytułu doczekamy się już za kilka miesięcy!

Zapowiedź Jurassic World Evolution 2. Co nowego?

W Jurassic World Evolution 2 czekać będzie na nas jeszcze więcej dinozaurów (75!), jeszcze bardziej żywy świat oraz zupełnie nowa kampania fabularna. Ta ostatnia osadzona będzie w filmowym uniwersum i pełna bohaterów znanych z dużych i małych ekranów (którym głosów użyczyli „oryginalni” aktorzy). Poznamy wydarzenia zaraz po finale Upadłego Królestwa.

Łącznie do naszej dyspozycji będą 4 tryby rozgrywki, a jedną z największych nowinek będzie jeden z nich. Chaos Theory przeniesie nas do najbardziej charakterystycznych momentów znanych z filmowej serii Parku Jurajskiego i pozwoli nam zmienić bieg wydarzeń. Najwięcej czasu spędzimy jednak pewnie w trybie sandboksowym, pozwalającym stworzyć własny, perfekcyjny park.

Zobacz najnowszy zwiastun Jurassic World Evolution 2:

Pierwsza część zebrała mieszane recenzje. Jedni bez oporu przyznawali jej noty na poziomie 8,5/10, chwaląc rozbudowane opcje symulacji, świetnie wyglądające dinozaury i pomysłowość twórców. Inni byli bardziej krytyczni – swoje piątki i szóstki w dziesięciostopniowej skali tłumaczyli niewykorzystaniem potencjału i brakiem czegoś, co faktycznie przykuwałoby do ekranu na dłużej.

Kiedy premiera Jurassic World Evolution 2?

Czy dwójce uda się naprawić to, co ostatnio nie wyszło? Mamy taką nadzieję, a przekonamy się o tym już niedługo. Premiera Jurassic World Evolution 2 odbędzie się jeszcze w tym roku. Dokładnej daty jednak nie poznaliśmy. Znamy za to listę platform docelowych i ta wygląda przyzwoicie: to pecety oraz konsole PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 i Xbox One. Być może tak jak „jedynka”, gra z pewną obsuwą trafi też na Nintendo Switch, ale twórcy jak na razie nic o tym nie mówią.

Źródło: Summer Game Fest, Frontier Developments