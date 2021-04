Covenant – czyli nowe, polskie studio, na którego czele stoi Stan Just, który dawniej pracował, chociażby w CDP Red czy 11 bit studios, właśnie zapowiedziało swoją nową grę.

Gord – główne założenia

Gord to gra strategiczna z gatunku dark fantasy, w której naszym głównym celem przetrwanie mieszkańców naszej wioski. Gra łączy w sobie elementy budowania osady, wykonywania zadań oraz eksplorację. W grze przyjdzie nam zmierzyć się z wieloma problemami, a walka z potworami, to tylko jeden z nich. Dodatkowo przyjdzie nam zmierzyć się z różnego rodzaju plagami oraz trudnymi wyborami moralnymi, które będą miały znaczący wpływ na stan psychiczny naszych osadników. Świat gry garściami będzie czerpał z mitologii słowiańskiej, a więcej na temat nowej produkcji studia Covenant możecie dowiedzieć się z poniższego zwiastuna.

Kiedy premiera gry Gord?

Jeśli spodobał Wam się powyższy zwiastun i już z niecierpliwością czekacie na premierę gry, to niestety nie mamy dla Was dobrych wieści. Planowana data premiery produkcji przewidziana jest na dopiero 2022 rok. Co więcej, gra trafi (przynajmniej na ten moment) wyłącznie na komputery osobiste. Na pocieszenie warto dodać, że oprócz kampanii fabularnej będziemy mogli również rozgrywać różnego rodzaju scenariusze, których mapy będą generowane losowo, jednak otrzymamy możliwość dostosowania elementów gry, takich jak środowisko, typy wrogów, zasoby, pogodę i wiele, wiele innych.

Jak Wam się podoba Gord? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Game Informer

